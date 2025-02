El domingo 15 de febrero de 2015, Mariana Di Marco se encontraba acampando con amigos en la zona de Ascochinga. “¿Papi, cómo venimos con el tiempo?”, le había preguntado a su padre el viernes, antes de emprender viaje. “Está bárbaro. Lo único, es que a lo mejor hay una posible llovizna”, le contestó Rafael luego de revisar el pronóstico. Lo que él no sabía, era que se avecinaba una tormenta impresionante, que las autoridades decidieron no advertir.

Y que se llevaría la vida de su hija.

“Yo era gerente de logística de una empresa en Córdoba”, cuenta Rafael. Nunca se había interesado por la meteorología, pero la desaparición de Mariana le hizo notar un panorama desolador: “Vi tantas falencias, tanta descoordinación, cosas que no se pueden mencionar por radio. En ese momento quien estaba a cargo estaba nulo, tan nulo que me pedía a mí que me haga cargo de la logística”.

Quien estaba “a cargo” era ni más ni menos que Diego Concha, en aquel momento director de Defensa Civil de la Provincia. Hoy está preso por haber sido encontrado culpable de abuso sexual seguido de homicidio, cuando la justicia entendió que los daños psicológicos provocados a una subordinada en su trabajo terminaron desencadenando su suicidio.

“En ese momento dije, esto no puede volver a pasar nunca más. Lo que me pasó a mí y a mi familia, no le puede volver a pasar a otras personas, no podemos tener tanta falta de humanidad. Ahí empecé a meterme en el tema de la meteorología y las estaciones de alertas tempranas, que en ese momento estaban instaladas, pero no funcionaba ninguna, estaban todas rotas.

Hoy, diez años después, ya es una referencia consolidada en términos meteorológicos. Todo aquel que consulte a “Meteorafa” recibe una respuesta o una recomendación de manera gratuita, caracterizándose por esa generosidad que lo llevó a cambiar su estilo de vida, simplemente, para ayudar a otros.