Cada 30 de octubre, el concepto de ‘Navidad maradoniana’ renace. Y pese a que el tiempo pasa desde aquel fatídico 2020 en el Diego Maradona que falleció, este año no es la excepción.

Su espíritu está incrustado en sectores muy profundos de la sociedad argentina.

Una vida fugaz y sus mil caras lo vuelven en la figura más representativa del ser nacional.

El pódcast Caravana Mundial, que se emite todos los domingos a las 14:00 en las radios de la Universidad Nacional de Córdoba, construyó un abecedario propio.

Un Glosario Maradoniano, en el que narra una historia por cada letra del alfabeto.