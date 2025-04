Desembarco, guerra y derrota. Las historias que se desprenden de Malvinas son infinitas. Una de ellas es la de Juan Gerónimo Colombo, un chico de 18, futbolista, que cuando le avisaron que Carlos Salvador Bilardo lo quería entrenando en el plantel superior de Estudiantes de La Plata y estaba pronto a jugar en Primera, también le avisaron que basta de pelota y arco: ahora te vas a la guerra. Todo junto.

Allá, Gerónimo sufrió la de todos los jóvenes enviados. Y pensó durante el martirtio:

- Si me hieren y no puedo volver a jugar, prefiero no volver.

El mismo Colombo contó que en las islas que nos pertenecen quedó su gran amigo José Luis Del Hierro. Que José Luis no era futbolero pero desde hacía meses su papá tenía los pasajes para ir al Mundial de España. Iba a viajar toda la familia, José Luis y todos sus hermanos juntos a ver un Mundial: el sueño de todos. El vuelo despegaba el 8 de junio a las 6 de la tarde. El joven no olvidaba día y hora del viaje soñado. Y Colombo cuenta que esa jornada, la el 8 de junio, como buenos adolescentes aun en guerra, lo volvieron loco al pobre José Luis.

- Dale José -lo cargaban-, apurate que se te pasa el avión.

Cinco días después, en el comienzo del helado 13 de junio, el mismo día en que Argentina debutaba en el Mundial frente a Bélgica, José Luis desapareció. El Oreja, como le decían sus amigos soldados, se esfumó para siempre de este mundo. Un bombardeo tapó su cuerpo hasta el fin del invierno, cuando la guerra ya había pasado y la nieve se escurrió entre la tierra. La Cruz Roja encontró sus restos. Colombo, el futbolista que era su amigo, relató después que José Luis les había confesado que no le importaba ni el Mundial ni el viaje. Que el Oreja solo quería una cosa, lo que puede querer cualquier chico de 18 años que pasa frío y hambre lejos de todo. El Oreja sólo quería estar con su familia.

PD: Juan Gerónimo Colombo, después de la guerra, pudo cumplir su sueño de jugar en Primera. Debutó con la de Estudiantes en la cancha de Instituto enfrentando a Unión San Vicente.