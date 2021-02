Con el título "Allen v .Farrow" los productores Kirby Dick y Amy Ziering tratarán en cuatro capítulos las acusaciones de abuso sexual que Dylan Farrow, hija de la actriz Mia Farrow, lleva realizando desde hace décadas contra su padre adoptivo, Woody Allen.

Estos productores se caracterizan por tomar la temática del abuso en instituciones para exponerlas en sus trabajos cinematográficos. Por ejemplo en 2012 estrenaron: " The Invisible War" que expone la problemática de abusos en el ejércit; luego en universidades, como en The Hunting Ground (2015); y en la industria de la música, a través del documental On the Record (2020).

"Allen v. Farrow" está programado para ser estrenada el 21 de febrero en EEUU y los autores encontraron la manera de abordar mediante esta historia, el abuso intrafamiliar.

Este documental incluirá filmaciones caseras de Mi a Farrow y no participaron de la grabación: n i Allen, ni Soon-Yi Previn ni Moses Farrow, sí lo hicieron l os otros hijos vivos de Mia Farrow.

Vemos el trailer