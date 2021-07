"Malcom & Marie " en el segundo encuentro de "Cine y Psicoanálisis"

Continúa la XVII edición del Ciclo Cine y Psicoanálisis de la Universidad Nacional de Córdoba. En formato virtual a través de las redes sociales de su canal de YouTube y su sitio en Facebook , con transmisión libre de las conversaciones en directo.

Se lleva a cabo con una grilla con invitados muy especiales entre psicoanalistas y representantes del discurso cinematográfico, como así también artistas que realizan sus intervenciones.

La edición consiste en la conversación de los invitados y las participaciones artísticas, en torno al film elegido para cada ocasión. No se transmitirá por ningún medio las películas, por lo que es importante verlas antes de las fechas programadas. Las mismas pueden ser visualizadas en las principales plataformas de contenido audiovisual.

Aquí las fechas que restan del ciclo:

Este jueves 22/07 a las 21 hs.

Conversación sobre la película: Malcolm and Marie (Estados Unidos, 2021) Dirigida por Sam Levinson. La película es una montaña rusa de emociones donde brillan Zendaya y John David Washington.

¿De qué trata?

Un cineasta vuelve a casa con su novia después de celebrar el estreno de una película que espera que sea un éxito. Pero la noche da un giro cuando revelaciones sobre su relación comienzan a posarse sobre la mesa y ponen a prueba el amor que se tienen. Diálogos elocuentes entre sus únicos dos actores. Disponible en Netflix.

Conversación a cargo de Roger Koza y Marina Recalde.

Y el jueves 29/07, a las 21: 00hs.

Conversación sobre el documental: La hora del lobo (Argentina, 2015) Dirigida por Natalia Ferreyra. Sobre los hechos ocurridos en Córdoba del 3 al 4 de diciembre de 2013 durante un acuartelamiento policial.

Intervención artística de: Juli Rivarola

Conversación a cargo de Guido Coll y Natalia Ferreyra.

Disponible en YouTube. Podés ver el documental aquí completo...

.

Sobre el tema: ¿Dónde está el mal?

No existe una capacidad originaria de distinguir el Bien del Mal, en efecto, ésta es aportada por la cultura. Hoy puede ser peligroso hasta dar un abrazo. Sin embargo -como ya señalaba Freud- sí hay una tendencia a rechazar lo más íntimo de cada uno que se vivencia como displacentero.

Por lo tanto, la propuesta de esta edición es poder localizar las diversas figuras de la maldad y de lo malo con la ayuda del cine y desde el aporte del psicoanálisis en conversación con otras disciplinas. El tema es planteado entre signos de pregunta para poder localizar, en cada encuentro, dónde es que el mal se dibuja.

Algunas preguntas en torno al mal que nos orientan son: ¿cómo se llega a ser un villano? es decir, ¿por qué alguien encarna el lugar del mal en algunas ocasiones?, ¿se decide ser malo o no queda otra opción? Por otro lado, ¿qué pasa cuando no hay uno a quien culpar? aquí el mal no es tan fácil de identificar; ¿y el mal nuestro de cada día?, ¿aquellas decisiones, acciones, consumos que nos traen aparejada esa dimensión de sufrimiento, pero que sin embargo repetimos?.

Se trata de cuestiones que nos enfrentan a que el Mal prolifera, nos interroga y nos lleva a reflexionar sobre su incidencia en nuestras vidas. Así, invitamos en esta decimoséptima edición a buscar respuestas a la pregunta:

¿Dónde está el mal?