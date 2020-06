Este jueves se estrena "Reset", el primer documental de un deportista argentino cuya guía es el mismo hombre que se va a retratar.

El campeón de la NBA viaja por Argentina y Estados Unidos, se reúne con sus ex compañeros de la Generación Dorada y va desarrollando cómo es su vida tras el retiro. "Mientras en la élite sos una máquina de entrenar, ganar, entrenar, competir, ganar, jugar, acá estás obligado a ser más humano", le confesó a TNT Sports

Fabricio Oberto está sentado enfrente de la profesora de canto. “A ver, abro bien las costillas”, le dice ella, después de haberle pedido un agudo. Oberto se infla con suavidad. La profesora lo acompaña tocando el piano. Tiene anteojos, dos aros que son como medallas de plata, pelo corto; parece Liliana Herrero pero con un flequillo stone. Oberto sube, entona, la voz se le raspa, le sale mal. “Ah, estás cansadito…”, le dice la profesora, y la música sigue. Oberto vuelve a inflarse, lo intenta otra vez. Es un nene de nueve años al que lo mandaron a clases particulares para ver si se engancha con algo. Nueve años: más o menos la misma edad en la que el nene se juró —se dijo— que iba a jugar en la NBA.

La escena con la comienza esta nota es una de las tantas de la ópera prima que el pivot que fue subcampeón del mundo, campeón olímpico y campeón de la NBA estrenará este jueves en nuestro país. Reset, una mezcla de documental con road movie, podrá verse a las 20 en Cine.arTV (canal 300 de Cablevisión Digital y, luego, desde el viernes 5 de junio al 12, gratis, en la plataforma Cine.ar).

El nombre —la dirección es de Alejandro Hartmann— tiene dos explicaciones, una obvia y otra biográfica. La obvia: después de retirarte, te tenés que resetear. La biográfica: entre 2007 y 2009 a Oberto le detectaron una arritmia congénita y le apagaron y le prendieron el corazón tres veces, una por año, incluso en la última estuvo clínicamente muerto durante cuatro segundos, una eternidad. Cuatro segundos, cuatro segundos estuvo su mente en un lugar desconocido, lo mismo que –de alguna manera– está viviendo ahora, a sus 45 años, en este mundo de acá.

¿Cómo será si un día tu vida desaparece? ¿Qué se hace si de repente, una mañana, típica escena de película pochoclera, tus superpoderes se esfumaron, no los tenés más? ¿Hasta dónde podrá desordenarse la mente si tenés que ser otra persona, pero con la memoria de la anterior?

A siete años de haberse retirado, Oberto viaja por Argentina y Estados Unidos a reencontrarse con sus amigos de la Generación Dorada. Ésa sería la línea de tiempo, la sinopsis breve y sencilla de Reset. El problema es que Oberto lleva, con él, una pregunta: ¿cómo están? Y la pregunta que late todo el tiempo es, en realidad, cómo está él.Reset es el primer documental de un deportista argentino cuya guía es el mismo hombre que se va a retratar

Oberto tiene 45 años y su último partido como profesional fue siete años atrás

“Retirarse —dijo— es como si de repente te llevaran a otro planeta: ‘Bueno, mirá, ahora vas a vivir acá’. Y no te dejan hacer nada de lo que hacías. ‘Pero yo hago esto desde los siete años, lo quiero hacer, es lo que hago yo’. ‘No, no, podés’. No te dejan. Ahora, de repente, tenés que hacer esto otro, que no sabés qué es. Mientras en la élite sos una máquina de entrenar, ganar, entrenar, competir, ganar, jugar, acá estás obligado a ser más humano. Se te desarrollan los sentidos, sentís más. Me pasó con la banda de música: tenés que conectar. O sea, en la cancha también conectás, están tus compañeros, jugás en equipo, pero hay un rival, y al rival no podés demostrarle cómo estás. ¿Te duele un tobillo, te frustraste porque algo salió mal? No le demuestres nada. No podés demostrarle nada. El deportista no puede demostrar debilidad. El barco siempre a flote. Te pueden ganar porque son mejores o porque jugaron mejor al básquet, pero psicológicamente no te pueden ganar nunca. Y después, en la banda, acá, cuando escribís, cuando tocás, lo que estás haciendo es todo lo contrario, que es justamente contando lo que te pasa, expresándote. Hay que escuchar, hay que sentir, hay que sacar, hay que conectar. Lo más parecido a la adrenalina de salir a la cancha lo encontré ahí, en ese momento. Con la banda. En un escenario. Tocando rock”.

