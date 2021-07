El film más esperado del 2020 no llegó a estrenar a causa de la pandemia. James Bond: no time to die, es el film de 007 con más presupuesto en la historia y el último -o al menos eso dicen- que tendrá a Daniel Craig como protagonista.

Y como si estos dos hechos no fueran suficientes para aumentar el ritual alrededor de la franquicia, la pandemia que retrasó todo, no hizo más que aumentar las expectativas.

Junto a Craig regresarán Ralph Fiennes como M, Lea Seydoux (Spectre), Naomie Harris como Moneypenny, Ben Whishaw como A, con Rory Kinnear como Tanner y Jeffrey Wright como Felix Leiter. Y a su vez, debutarán en el universo Bond, Dalí Bensalah, Billy Magnussen, Ana De Armas, David Dencik, Lashana Lynch y el ganador del Oscar Rami Malek como el verdadero malo de la película.

La película que se negó a realizar su estreno por plataformas streaming, intentará el éxito de taquilla en un mundo real completamente diferente al que existía cuando se rodó. Mientras esperamos con ansias la llegada al cine, hay trailer extendido para disfrutar.