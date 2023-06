Alejandro Sanz, Ana Belén, Juanes, Diego Torres, Oscar D'León, Gilberto Santa Rosa y Rosario Flores son parte del nutrido elenco iberoamericano reunido por el músico Dagoberto González, impulsor, director musical y arreglador de "Amor y Salsa - 80 Aniversario", una celebración del fallecido trovador cubano Pablo Milanés, a quien define como hacedor de "una obra muy inmensa".

"Amor y Salsa - 80 Aniversario", de reciente publicación, se grabó entre La Habana, Madrid, México, Puerto Rico y Estados Unidos y presenta versiones de "El breve espacio en que no está" (Gilberto Santa Rosa), "Para vivir" (Alejandro Sanz), "Yo no te pido" (La India), "Años" (Oscar D'León), "Día de luz" (Juanes), "Amor" (Diego Torres), y "Quien me tienda la mano al pasar" (José Alberto "El Canario").

La presencia del artista nacido el 24 de febrero de 1945 en Bayamo no solamente firma y acompaña el repertorio sino que incluye dos participaciones solistas en "Quiero poner en la tierra mis pies" y "Cuánto gané, cuánto perdí".

Este es el video con el que presentan el trabajo…..

(Fuente: Télam)