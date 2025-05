La cartelera teatral de este viernes, recibe la obra "Animal Humano" con Jorgelina Aruzzi, bajo la dirección de Guillermo Cacace.



Se presenta a las 21.00 en el escenario del Teatro Ciudad de las Artes. La obra es apta para mayores de 13 años. Las entradas se consiguen a través de Autoentrada.

La obra se estrenó hace 20 años y se repone ahora en la escena nacional. La actriz Jorgelina Aruzzi, que cuenta con una gran trayectoria en el teatro y la televisión argentina, brindó una entrevista a Canal 10: “Yo era muy joven cuando estrenamos, era una obra muy pequeña y cuando decidimos volverlo a hacer después de 20 años, sucedieron las redes, entonces la obra habla mucho de la falsa sensación de compañía que te dan las redes, la obligación de opinar de temas, que por ahí viste una frasecita y ya opinás de ese tema. Ella es una mujer que está muy sola, que se encontró un perrito callejero… esto la hace defenderse de algo que le pasó en el pasado. La obra tiene muchísimo humor y también atraviesa lugares oscuros”.

La obra habla del alcance que todos tenemos de opinar y de la cantidad de información que desinforma, reflexiona la actriz, “entonces el personaje sería como un poco unificar por dónde va la sociedad. Mucha soledad, mucho cristalizarse en una misma, pero sobre todo eso, como encerrarse a ver las redes".



La pieza teatral plantea la pregunta “¿Por qué hay animales que adoptamos como hijos y otros que nos comemos sin piedad? Ella está en ese cuestionamiento, se da cuenta que ama a su perrito, pero que hay algo ahí que le hace ruido", explica la actriz.



Jorgelina Aruzzi también nos habla del humor en el teatro: "creo que el humor es la síntesis y con el humor se dice mucho. Para mí el humor siempre esconde una ideología y algo que contar. En mí el humor me aliviana poder contar cosas que por ahí contarlas de una manera más dramática es un poco más difícil. Es una estrategia.

Es una estrategia para ablandar al público. Para mí el humor y el drama son la cara de la misma moneda y en general me gusta trabajar así. Si bien mis personajes tienen mucho humor, siempre hay algo que profundizar y eso es lo que a mí me gusta".

