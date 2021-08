"Animaladas Sinfónicas" para celebrar el Día de las Infancias

"Animaladas sinfónicas" Una sucesión de episodios matizados por la fantasía en un espectáculo para celebrar las infancias.

Con las actuaciones de la Banda Sinfónica de la Provincia , la Comedia Infanto Juvenil , la cantante y autora Coqui Dutto, y el trío La música nos amontona , las funciones son los días viernes 20 y sábado 21, a las 17, en el Teatro del Libertador General San Martín.

Qué cuentan

La propuesta une dos trabajos que abrevan en el imaginario de la niñez, a través de obras del disco Canciones con patas, orejas, picos y colas, de Guillo Bonaparte y La música nos amontona, y otras De animales y otros cantares., Tomadas del espectáculo musical de Coqui Dutto. Cabe destacar la participación de Florencia Boasso, Pedro Parolini, Xavier del Barco, integrantes de la Comedia Infanto Juvenil, elenco con sede en el Teatro Real dedicado a la difusión de teatro infantil y juvenil.

Coqui Dutto es una artista referente en materia de música para la primera infancia, sus creaciones son reconocidas tanto en la escena nacional como internacional. Graba discos, publica libros, realiza programas radiales y es miembro del Foro Latinoamericano de Educación Musical.Coqui está todos los sábados por Radio Universidad con su clásico para la audiencia infantil "Me extraña araña".

Guillermo “Guillo” Bonaparte, Matías “Mato” Rodríguez y Camila Franco, artistas y docentes, son los integrantes de La música nos amontona, agrupación que desde 2016 comparte melodías y juegos con la platea infantil.

Una fauna fantástica

“El maestro Andrés Acosta, director artístico de la Banda Sinfónica de la Provincia, tuvo la gentileza de encontrar en el repertorio de este espectáculo un hilo conductor entre las dos propuestas, que fue claramente: los animales”, comenta Coqui Dutto.

La cantante y autora describe este concierto como una sucesión de episodios teñidos de “fantasías, magia, de historias dentro de otras historias” con libreto de Martín Gaetán.

El director de la banda, por su parte, comenta que “después de trazar un norte en la propuesta, nos dimos a la tarea de seleccionar arreglistas, para que trabajen sobre las canciones de La música nos amontona y Coqui Dutto”.

El programa

Contiene Animaladas, de Guillermo Bonaparte con arreglos de Nicolás Ocampo, también se escuchará Para allá del mismo Bonaparte con arreglos musicales de Carlos Názaro, y Los gatos, con letra con Liliana Cinetto, música de Bonaparte y arreglos de Exequiel Scoccia.

De las obras de Coqui Dutto, se interpretan Polimita, con arreglos de Ocampo; Duérmase con arreglos de Renata Bonamici y, por último, El gato Pintón, con arreglos de Claudio Vittore.

También se escuchará The adventures of Tintin - Prisoners of the sun (Las aventuras de Tintín, Prisioneros del sol), compuesta por Johan de Meij para la película homónima (2014).

“Esperamos seguir desarrollando propuestas de este tipo a partir de la Banda Sinfónica. Contamos con la participación de actores de la Comedia Infantil Juvenil, lo que es un crecimiento para nosotros, y al mismo tiempo una posibilidad de acercarnos desde varios puntos al público infantil y juvenil ”, sintetiza el director musical de las Animaladas sinfónicas.

Ubicaciones

Las localidades pueden adquirirse por Autoentrada.

Las ubicaciones también se consiguen en la boletería del teatro, de martes a sábados de 9 a 20, en efectivo, tarjetas de crédito o débito; en donde sí es posible adquirir ubicaciones individuales . La entrada general es de 500 pesos. El aforo es limitado por las medidas de distanciamiento social preventivo.

(Fuente: Prensa del Teatro del Libertador)