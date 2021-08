"Basta chicos.." llega el podcast de Ricardo Fort

Luego de la serie sobre la vida de Ricardo Fort (aún en desarrollo) ahora llega el podcast original de Spotify que recorre una vida de lujo, fama, amores y decepciones.

Ricardo Fort tuvo una muerte súbita a los 45 años el 25 de noviembre de 2013, luego de sufrir un paro cardiorrepiratorio mientras se encontraba internado en el Sanatorio de la Trinidad en Buenos Aires. Estaba siendo tratado por una fractura femoral y por complicaciones de una lesión en su columna y otra en la rodilla.



El millonario y mediático actor, cantante, conductor de tv y productor de teatro se hace extrañar. La plataforma Spotify estrena “Basta Chicos: La Vida de Ricardo Fort” que relata su figura en el mundo mediático y su imagen después de la muerte, a través de anécdotas de diferentes personas que fueron parte de su vida. El host encargado de sumergirnos en la vida de Ricardo Fort es el popular youtuber Damián Kuc.

Ricardo Fort se convirtió en estrella de televisión apareciendo en diversos canales, realities y programas argentinos de TV de la farándula, chimentos y espectáculos. Su icónica frase "Yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce", describe como disfrutaba su vida de lujo, viajes, autos y amores. Sin embargo, su vida no fue siempre así y el podcast nos invita a ver más allá: “es una oportunidad de conocer el lado más humano de Ricardo, el lado sincero y honesto de una persona que, durante sus últimos días, solo sintió dolor”, comentó Damían Kuc, según difunde el comunicado de prensa de Spotify.

Con la producción de Revista Anfibia, el episodio que se estrenó esta semana, “No soy una estrella fugaz”, desarrolla cómo Ricardo se ve enredado en un lugar privilegiado del juego mediático. El primer invitado, Guido Süller, destaca su relación con Fort: “Yo fui uno de los pocos que lo quiso de verdad: lo quise cuando él era pobre. Nos unía el desamor, éramos dos chicos lindos, buscando ser aceptados, queriendo ser inolvidables”. Además, Suller hace una mirada retrospectiva de la vida mediática de Ricardo recordando que “La diferencia entre ambos es que yo me resigné a ser un gran mediático y él quería ser un artista”. También, en este episodio Anibal Pachano y Luis Ventura cuentan su mirada sobre su paso por la “farándula”.

El segundo episodio “MIAMEEE” se estrenará el próximo miércoles y ahondará en el niño que deseaba lentejuelas entre las sombras, al autoexilio en Miami, pasando por la noche gay porteña de los ‘80. Federico Serrat, ex novio de Fort en la juventud, comparte: “A veces hacía esas maldades que eran medio de colegio, pero ya estábamos grandes... En una noche pasabas de estar matándose de risa a que se metía con alguien que saludó mal y a veces conseguía que lo echaran del boliche”.



Su hijo Felipe Fort revela en uno de los capítulos: “A papá le gustaba estar con gente. Sí, así todo el tiempo. A mí me gusta estar con gente, me gusta estar solo. Yo le tengo miedo a la soledad, no me gusta. Entonces yo creo que a él le pasaba lo mismo.”



En palabras de su host, Damián Kuc: “Basta chicos: La Vida de Ricardo Fort es el proyecto más divertido e interesante en el que participé. Acepté sin dudarlo, no solo porque estamos hablando de un podcast dedicado pura y exclusivamente a él, sino porque además es la posibilidad de intentar entender qué fue lo que nos encantó de este increíble personaje. Es un podcast que invita a reír, a sorprenderse, a reflexionar y hasta a llorar. Pero creo que decir que son 10 capítulos enteramente dedicados al Comandante, donde entrevistamos a mucha gente que estuvo a su lado, resume todo de manera perfecta”, agrega el comunicado.



Cada semana se estrena un nuevo episodio con la participación de invitados como Felipe Fort, Guido Süller, Luis Ventura, Violeta Lo Re, Aníbal Pachano, entre otros. "El tren de Fort pasa una sola vez en la vida" pero en esta ocasión, Damian Kuc será el afortunado de subirse nuevamente. El host de “Basta chicos: La Vida de Ricardo Fort” realiza entrevistas, analiza los testimonios de las personas que pasaron por la vida del Comandante y refresca todo el archivo de, lo que fue para muchos, el reality de su vida.



Escuchá el primer episodio: