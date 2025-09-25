La fuerza de una historia real y el pulso de un cine comprometido llevaron a Belén a convertirse en la elegida para representar a la Argentina en la carrera hacia los premios Oscar de Hollywood y los Goya de España. El anuncio se realizó este miércoles en un encuentro organizado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, con la actriz Graciela Borges como anfitriona.

La película de Dolores Fonzi, inspirada en un caso que conmovió al país, superó a otras producciones que también aspiraban al reconocimiento internacional: Homo Argentum, de Mariano Cohn y Gastón Duprat; La mujer de la fila, de Benjamín Ávila; y Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, de Hernán Rosselli.

El camino de Belén recién empieza. El 16 de diciembre se dará a conocer la primera selección internacional, que reducirá la lista a 15 títulos entre casi un centenar de candidatos. Luego, el 22 de enero se revelarán las cinco películas que quedarán en la contienda final por la estatuilla dorada. La ceremonia tendrá lugar el 15 de marzo en el histórico Dolby Theatre de Los Ángeles.

Una historia con nombre propio

Belén es la segunda incursión de Dolores Fonzi como directora, tras el suceso de Blondi. Esta vez, la actriz y cineasta pone la cámara sobre el caso de una joven tucumana que, tras sufrir un aborto espontáneo, fue injustamente acusada y encarcelada. Su liberación, años después, fue posible gracias al respaldo incansable del movimiento de mujeres.

La película, que toma el nombre real de su protagonista como gesto de homenaje y visibilización, llegó a las salas hace apenas unos días, todavía con funciones activas. Además, compite en estos días en el Festival de San Sebastián, cuya premiación se celebrará el próximo sábado.

Más que una ficción, Belén se presenta como un testimonio vivo de un tiempo, una lucha y un movimiento social que encontró en el cine una manera de trascender fronteras.