BTS es la agrupación adolescente surcoreana que hoy cuenta con fama y fortuna y que puso en el centro de escena a una cultura poco asociada al pop internacional.

Dynamite se convirtió en un "hitaso" catapultador y a partir de entonces se convirtieron en una banda que cuenta con reproducciones y fans de a millones.

Ahora, en su canal de Youtube, lanzaron un pequeño adelanto del nuevo corte de difusión que presentarán llamado Butter. La canción completa se presentará el 21 de mayo, pero lo difundido ya da que hablar. El inicio es prácticamente igual a la canción de Queen Another One Bites The Dust y la palabra plagio se va asociando a la canción. Quizás es homenaje o coincidencia. Para el veredicto habrá que esperar el lanzamiento. Mientras tanto ¡a juzgar se ha dicho!