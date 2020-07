1917: Mata Hari comparece ante un tribunal militar y recibe una condena a muerte por espionaje.

Quién fue Mata Hari 💃🏻 | La espía más famosa de la historia

Cumple 56 años: Gabriel Julio Fernández Capello nació en Buenos Aires el 24 de julio de 1964, conocido artísticamente como Vicentico, es un cantante, músico y compositor argentino. Cofundador y vocalista de la banda Los Fabulosos Cadillacs, comenzó su carrera (en paralelo) como solista en 2002. Está casado con la actriz argentina Valeria Bertuccelli,​ con quien tiene dos hijos. Ha realizado trabajos en cuarentena

Vicentico - Solo un Momento (Mayo 2020 Cuarentena)

1994: el español Miguel Induráin gana el Tour de Francia por cuarta vez consecutiva. Volvió a ganarlo al año siguiente. Batió varios récords. Apadrina competencias.

La Indurain 2019: Vídeo resumen

Alexandre Dumas Davy de la Pailleterie nació en Villers-Cotterêts el 24 de julio de 1802 y falleció en Puys, cerca de Dieppe el 5 de diciembre de 1870, más conocido como Alexandre Dumas, y en los países hispanohablantes como Alejandro Dumas, fue un novelista y dramaturgo francés.

Su hijo Alejandro Dumas fue también un escritor conocido. Las obras de Dumas padre han sido traducidas a casi cien idiomas y es uno de los franceses más leídos. Varias de sus novelas históricas de aventuras se publicaron en formato de series, como El conde de Montecristo, Los tres mosqueteros, Veinte años después y El vizconde de Bragelonne.

Alejandro Dumas Biografía en Español

24 de Julio de 1899 nace Francisco Benicio "Soco” Díaz, en Salavina, Provincia de Santiago del Estero. Músico y compositor. Ejecutante de guitarra, charango y bandoneón. Firmaba sus composiciones en colaboración con su hermano Julián "Cachilo” Díaz.

La Alabanza (con Atahualpa Yupanqui y Julián Díaz) - La amorosa (con Oscar Valles y Julián Díaz) - La finadita (con Julián Díaz) etc.

La Juntada La Amorosa (Oficial)

2003: el nadador estadounidense Michael Phelps pulveriza la plusmarca mundial de los 200 m estilo (1m 57,52s), mientras el japonés Kosure Kitajima establece un nuevo récord mundial en los 200 brazo (2m 9,42s) en los Campeonatos del mundo de Natación de Barcelona.

24 de Julio de 1942 nace Severo Ramón "Cacho" Iriarte, en la Ciudad de Córdoba. Cantor, autor, compositor, poseedor de una particular voz.

Integrante fundador del conjunto folklórico cordobés "Los del Suquía" en 1959, junto a su hermano Hugo Iriarte, Hugo "Gallo" Cuello y Rubén Duran.

Obras: Cantando a mi país - Córdoba, ciudad de la esperanza (con Walter Galíndez) - Córdoba siembra, Córdoba da - El padrino, entre otras. Falleció en febrero de 2004.

RAMON CACHO¨ IRIARTE-LOS DEL SUQUIA EN SAO.-1991

El 24 de julio de 1937 nació el actor argentino Carlos Scazziotta. Trabajó gran parte de su vida como payaso, de gira con su circo ambulante. Su personaje más famoso aparecía acompañado de una perra de trapo a la que llamaba Violeta. Falleció en junio de 2001.

Con Salta Violeta (Carlitos Scazziotta)

Cumple 69 años: Lynda Carter, nacida Linda Jean Córdova Carter el 24 de julio de 1951, es una actriz y cantante estadounidense; de padre estadounidense con ascendencia irlandesa y madre mexicana. Es conocida por su interpretación de la Mujer Maravilla en la serie de televisión del mismo nombre, la cual estuvo en transmisión de 1975 a 1979.

La mujer maravilla Linda Carter,intro latino

Cumple 49 años: Tabaré Cardozo nació en Montevideo el 24 de julio de 1971, es un cantante, compositor y murguista uruguayo; conocido por su participación en la murga Agarrate Catalina, conjunto que fundó junto a su hermano Yamandú y Carlos Tanco en el año 2001.

Tabare Cardozo - Lo que el tiempo me enseño

Pedro Figari Solari nació en Montevideo el 29 de junio de 1861 y falleció el 24 de julio de 1938, fue un pintor, abogado y político uruguayo. Una de las figuras más destacadas de la pintura latinoamericana, caracterizado por su estilo propio y su voluntad americana. Aquí homenajeado por otros dos uruguayos: Rubén Rada y Hugo Fattoruso.

RUBEN RADA - HUGO FATTORUSO - CANDOMBE PARA FIGARI (HOMENAJE A PEDRO FIGARI)

Richard Henry Sellers, más conocido como Peter Sellers nació en Southsea, Hampshire el 8 de septiembre de 1925 y murió en Londres el 24 de julio de 1980, fue un actor y comediante británico. Fue investido miembro de la Orden del Imperio Británico.

Entre sus papeles más reconocidos se incluyen los de películas como Lolita (1962) y Dr. Strangelove (1964), ambas dirigidas por Stanley Kubrick, y por las cinco películas de la serie de La pantera rosa, dirigidas por Blake Edwards. Imágenes de La fiesta inolvidable de 1968.

La fiesta inolvidable 1968 (Peter Sellers)

Cumple 51 años: Jennifer Lynn Lopez Rodríguez nació en Nueva York el 24 de julio de 1969, más conocida como Jennifer Lopez o J.Lo, es una actriz, cantante, bailarina, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa y perfumista estadounidense.

López ha vendido más de 80 millones de discos en el mundo, lo que la convierte en una de las artistas con mayores ventas discográficas de la historia.

Entre sus más grandes éxitos musicales se encuentran temas como «If you Had my Love», «No me ames», «Love don't cost a thing», «I'm Into You», «Jenny from the block», «Get Right», «Waiting for Tonight», «Qué hiciste», «On the Floor» y «Dance Again».

Jennifer Lopez - On The Floor ft. Pitbull

Que tengas buen día.