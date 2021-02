Lo que comenzó como un documental que narraría una parte de la historia detrás de "Esperando la carroza", a los 35 años del estreno, se transformó en una cinta sobre las pasiones que despertó esta película que no es simplemente una comedia, sino que representa los complejos entramados de una familia común y corriente y es también una crítica a los primeros años de la posdictadura.

"Carroceros", documental de Mariano Frigerio y Denise Urfieg que ya está disponible en la pantalla de Cine.ar, indaga en el fanatismo tansgeneracional de "Esperando la carroza", icónica película que Alejandro Doria estrenó en 1985 y que legó frases y personajes al acervo popular.

Cuenta con entrevistas a los actores que protagonizaron la historia y que, en algunos casos, no pueden entender cómo la cinta trascendió generaciones provocando que miles de fanáticos repitan frases del guión o sigan comentando escenas.

Los directores dieron con tal cantidad de fanáticos que reunieron a varios de ellos para que representen algunas escenas de la película.

La agencia Télam preguntó a los directores: ¿Qué creen que significa para la filmografía y el cine nacional "Esperando la carroza"?

A lo que Denis Urfieg respondió: Sin dudas es la única película argentina de culto. El fenómeno que generó y sigue generando no se dio con ninguna otra. Y en algo coinciden todos los carroceros: su éxito se debe a que es una representación fiel de la familia argentina.



Mientras que Martín Frigerio dijo: Simplemente es la mejor película argentina y no creo que haya ninguna que la supere.

Frigerio contó además:

"Yo soy muy fanático desde chiquito, me sé la película de memoria y, cuando me enteré que la casa estaba cerca de donde vivo, fui a visitarla y ahí me di cuenta que toda la película se filmó a pocas cuadras de mi casa. Durante las visitas al barrio me fui enterando de los grupos de fanáticos que hacían tours, intentaban entrar a la casa, iban a sacarse fotos y recreaban escenas del filme ", narrando cómo se inició este camino hacia el documental que conoceremos este jueves .

Vemos el trailer

Carroceros - Trailer 3 - Los fanáticos

(Fuente: Télam)