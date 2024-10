Los domingos a las 22 hs por Canal 10, Multimedio SRT de la Universidad Nacional de Córdoba estrena la segunda temporada de “Cielos Celestes”.

Una serie que consta de ocho entrevistas. Cada programa gira en torno al concepto de diversidad como valor de convivencia e invita a encontrarnos sin miedos ni prejuicios con las diferencias que nos enriquecen.

El ciclo conducido por Celeste Giacchetta, comunicadora, psicóloga y activista trans propone una mirada de una sociedad más abierta, amorosa y menos violenta.

En esta segunda temporada de Cielos Celestes, la identidad que te libera descubrimos que esos miedos que muchas veces tenemos son los que nos vinculan con lo que nos gusta, nos apasiona y nos invita a superarlos conectándonos con la vida.

Esta es la grilla de entrevistas:

CAPÍTULO 1: Fabiana Bringas (Periodista) Domingo 13 de octubre 22 hs

Comunicadora, Locutora y Astrologa. Fabiana es una mujer que como muchas pone pasión y a su paso marca diferencias tanto en su trabajo, en su compromiso social y en su maternidad. El camino de muchas mujeres están plagados de desafíos pero ella es una mujer fuerte que fue superando todos y cada uno de los inconvenientes y nos enseña que para crecer no hay que tenerle miedo a las sombras.

CAPÍTULO 2: Camila Sosa Villada (Escritora y actriz) Domingo 20 de octubre 22 hs

Camila es escritora, actriz y dramaturga argentina. Se encuentra mano a mano con Celeste Giacchettta y juntas pueden hablar de igual a igual de su vida, el amor, el desamor. Su vida cambio mucho luego del éxito de sus libros. No tiene miedo de decirlo, decir que tiene dinero, que tiene chongos a su disposición y que le gusta cuidar su cuerpo. No le tiene miedo a las contradicciones, pero no puede ocultar su tremenda sensibilidad que se asoma detrás del éxito.

CAPÍTULO 3: Pau y Lai (Obsceno Experiencia Gastronómica) Domingo 27 de octubre 22 hs.

Obsceno es una experiencia eróticogastronómica en cuerpo. Laila Tame y Pablo Cavarra, los fundadores de este proyecto de arte culinario, apelan al vínculo indestructible entre el placer de comer y nuestra energía erótica y lúdica. En escena, lxs creadores llevan nombres artísticos: Circe y Chef Pau. El chef diseña y monta en vivo cada plato sobre el cuerpo banquete mientras que su compañera oficia de anfitriona y guía a los presentes durante la narrativa sensorial de la velada. El público puede elegir su rol: ser banquete o comensal.

CAPÍTULO 4: Mariana “La Gitana” Magallanes. (Comedor Ayúdanos a Ayudar) Domingo 3 de noviembre 22 hs

Mariana “La Gitana”ARIANA “ pasó por el mismísimo infierno, vivió cosas insoportables hasta que un día dijo basta, se fue hasta Buenos Aires a la casa Rosada y no se movió de allí hasta que la atendieron. Creo el comedor Ayúdanos a Ayudar. Ayudando a otros se pudo ayudar a ella misma a salir de la oscuridad, re inventarse y sanar sus propias heridas.

CAPÍTULO 5: Paola Albarracín (Empresaria) Domingo 10 de noviembre 22 hs

Paola es empresaria. Tiene una fábrica de sillones y le va muy bien. Pero antes vivió toda una vida lumpen producto de una infancia impregnada por el abuzo y violencia de género. Lideró una banda de amigos donde salían a robar de caño, la policía mientras la buscaba decía tiene cara de Ángel. Sin embargo, la vida es exquisitamente completa y el amor puede surgir incluso en los momentos más oscuros. Y la transformación de Paola comenzó cuando vio a los ojos a su pequeña hija…

CAPÍTULO 6: Marina Molina Usin (Activista) Domingo 17 de noviembre 22 hs.

Marina es una activista “Torta”. Miembro de la “Revolucion de las viejas” pero con una vida digna de contar: De joven vivió violencia de género y discriminación, al punto que tuvo que irse de su país y de su provincia para poder existir. Marina nos propone un viaje atípico, un viaje en tren por sus recuerdos esquivando así a la muerte que es el olvido.

CAPÍTULO 7: Manu (ONG Sativa Madre) Domingo 24 de noviembre 22 hs

Manu es una persona no binaria. Fue bailarinx del más alto nivel en Europa. Los excesos la llevaron a sufrir un terrible accidente en el escenario y producto de ello tuvo que estar postradx en una cama ya sin ganas de vivir. Volvió a Argentina, se formó para ayudar a otras personas. Creó la ONG Sativa Madre, y ayuda a muchas personas en el uso del cannabis medicinal. Ninguna planta suele crecer hasta el cielo sin que sus raíces empiecen bien de abajo.

CAPÍTULO 8: Walter Cammertoni (director de teatro y coreógrafo) Domingo 1 de diciembre 22 hs.

Walter nació en un día de lluvia en un pequeño pueblo del interior de Córdoba donde ser bailarín clásico no era muy común. Hoy es uno de los más importantes coreógrafos y director de teatro de la Argentina. En este capítulo danzamos para entender porque el arte y el movimiento dan forma a la vida. La existencia es un baile, pero muchas veces tenemos miedo de que nos saquen a bailar y dejarnos llevar, sin embargo, como la lluvia que no podemos evitar, dejarse llevar por el mágico andar de nuestro ser nos termina permitiendo ser verdaderamente libres.

Sobre los realizadores:

Celeste Giacchetta, conductora. Lic. en Psicologia, Universidad de Buenos Aires. Diplomada en la Carrera Superior en Diversidad Sexual y DDHH, Universidad CLACSO (Becada). Estudiante de Abogacía, en la Universidad Nacional de Córdoba. Conductora actualmente de Radio en Radio Nacional Argentina

Andres Dunayevich, director. Realizador audiovisual. Ha impulsado la realización y dirección de más de 20 documentales vinculados a la transformación social. Director de El Camboyano Producciones y coordinador del Área de Comunicación de Asociación Civil sin fines de Lucro, El Ágora.