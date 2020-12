El libro de Gabriel García Márquez "Cien años de soledad", será llevado a la ficción para poder disfrutar online.

Se trata de una adaptación que será producida por Gonzalo y Rodrigo García Barcha, los hijos del escritor. El guion es del puertorriqueño José Rivera.



Netflix compró en 2019 los derechos de la exitosa novela de García Márquez, publicada en 1967. Ya anunció que la serie tendrá una duración aproximada de 20 horas. Aún no hay información acerca del elenco.



En la octava edición del Festival Gabo, Rodrigo (director de series como Six Feet Under y The Sopranos) habló con el director chileno Andrés Wood y el crítico de cine Samuel Castro sobre este nuevo proyecto: "Todavía no está decidido del todo, pero creo que van a ser tres temporadas de ocho, seis y ocho horas, o algo así. En el caso de las novelas de Gabo que tienen larga historia de malas adaptaciones, hay algo que se comparte y es demasiado respeto por el texto. En sus libros hay poco diálogo y cuando los personajes hablan lo hacen de manera poética, lapidaria y contundente; el cine no aguanta eso, no pueden estar hablando como dioses".



En cuanto a los cambios que se van a introducir en el guion, el director explicó: "Se han hecho un par de cosas estructurales, astutas, pero no van a ser alarmantes, es muy fiel al libro. Y se tienen muchas horas para contarlo".

Además, Wood dirigirá una adaptación de "Noticias de un secuestro" para Amazon Prime. El libro publicado en 1996 narra la historia real del secuestro de Maruja Pachón Villamizar y otras figuras prominentes de Colombia, el cual ocurrió en el año 1990 a manos del narcotraficante Pablo Escobar.





Fuente indiehoy.com