Dos de los filmes más destacados del director Rosendo Ruiz, regresan a la pantalla grande. Se trata de “De Caravana” y “La Zurda”, dos películas que tienen como protagonista al cuarteto cordobés.



Ambas celebran la identidad de Córdoba, con historias que vibran al ritmo del cuarteto y personajes que te harán sentir en casa. Para este reestreno, las películas están remasterizadas.

Se exhiben en Cines Gran Rex (Gral. Paz 174). La Zurda a las 21.25 y De Caravana a las 19.30.

Las entradas ya están a la venta:

De Caravana, entradas AQUÍ.

La Zurda, entradas AQUÍ.



De Caravana



La película relata una semana en la vida de Juan Cruz, un fotógrafo de Córdoba, quien se ve inesperadamente involucrado en el mundo del popular ídolo musical La Mona Jiménez. A través de una serie de aventuras, Juan Cruz descubre su verdadera vocación como artista. Con la participación de Lorena Jiménez y su banda musical “Qué las parió”, y Carlos “La Mona” Jiménez. De Caravana fue producida por El Carro.

La Zurda



El film sigue a La Zurda y Yonatan, dos jóvenes de barrios marginados que sueñan con triunfar con su banda de cuarteto. Una noche, se ven envueltos en un crimen que no cometieron y huyen, convencidos de que su condición social los condenará de inmediato. En su intento por encontrar al verdadero culpable y demostrar su inocencia, se ven envueltos en una trama de enredos con la justicia, la policía y el poder. La misma fue producida por El Carro y Jaque Content.

Un fenómeno que vuelve a la cartelera



De Caravana cumple 15 años y fue un éxito rotundo, ganando el Premio del Público en el 25° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Estuvo en cartelera durante 17 semanas, capturando el corazón del público y la crítica que la describió como "una comedia a puro cuarteto, a puro vértigo y a puro cine".



Por su parte, La Zurda se estrenó a nivel nacional el 24 de abril de este año. Esta "tragedia al ritmo del cuarteto" estuvo en la cartelera por 4 semanas y fue filmada completamente en Córdoba Capital. Con música original de la banda Monada, la película te sumergirá en un thriller vibrante y lleno de sorpresas.

No te pierdas esta oportunidad única de ver (o volver a ver) dos joyas del cine cordobés.

