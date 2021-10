Malena Villarino dirige el próximo documental que ser verá en Canal U, este sábado a las 18.30.



Se trata del film "De cerca nadie es normal", donde la cineasta reflexiona: "La locura tiene que ver con heridas muy profundas que tenemos como sociedad, con el abuso de poder de unos sobre otros".



En la sinopsis del film se detalla: "En un neuropsiquiatrico situado en medio del campo en la provincia de Santa Fe, a 70 km de Rosario, vemos cómo se desarrolla la vida cotidiana de pacientes, enfermeros, psiquiatras, psicólogos, etc. Las imágenes poéticas muestran paulatinamente el encierro, la constante medicación a la cual son sometidos a diario, los medios de comunicación, el poder de las instituciones. Paralelamente se encuentra el contrapunto con las imágenes de la urbe, de la ciudad de Buenos aires. Otra velocidad, otra temporalidad, los mismos medios masivos de comunicación y otros tipos de locura inundan la escena. De cerca Nadie es normal, a través de 10 años de investigación cuestiona, en la voz de sus personajes, el concepto de normalidad, de locura, y deja preguntas abiertas que calan en lo más profundo de nuestra sociedad. ¿Cómo es posible ser normal en un mundo que está enfermo?".



En diálogo con la realizadora, Malena Villarino, nos cuenta cómo surgió este proyecto, que es su ópera prima: "El documental nace en el Congreso de Salud Mental en la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo del 2004, a raíz de conocer la experiencia de los enfermeros y enfermeras del lugar que contaron en un seminario cómo habían empezado a rever sus prácticas laborales y que gracias a repensar el lugar de “carceleros o cuidadores” pudieron encontrar nuevas formas de abordar a los pacientes. Gracias a los cambios subjetivos en su accionar laboral, los pacientes mejoraron. Luego supe que la colonia Oliveros, donde se filmó la película, estaba tomada por sus trabajadores y tomaban las decisiones en forma de asamblearia, lo cual lo hacía distinto al resto de los hospitales de Argentina y Sudamérica. En esta situación única, me dieron ganas de investigar más en profundidad, y viajé a Santa Fe, al pueblo de Oliveros a visitar y a conocer a los pacientes, a los trabajadores y sus habitantes en general.



-¿Alguna vez había pensado en hacer un film sobre el tema de la locura?



No específicamente sobre la locura, pero la temática de salud mental siempre me interesó. Había trabajado audiovisualmente en comunidades campesinas en Santiago del Estero, sobre la salud popular y la medicina ancestral y el replanteo de los conceptos de salud y enfermedad.

-¿Cómo fue su relación con los trabajadores de la Colonia, cómo tomaron la idea de este film?



En un principio fue compleja, con una fracción fue muy fluida e incluso plantearon la necesidad de hacer una película sobre la locura, encierro y salud mental. Pero otra fracción se sentía observada, al principio tuvieron reticencia y creían que era un noticiero que iba a denunciar irregularidades en el Hospital.

-¿Cómo define la locura?



La locura para mí es aislamiento, soledad sin ser elegida, incomprensión, marginalidad. La locura tiene que ver con heridas muy profundas que tenemos como sociedad, con el abuso de poder de unos sobre otros.



-¿Qué reflexión tiene sobre encerrar o aislar a las personas que padecen trastornos mentales?



Claramente luego de mi documental, que duró más de 4 años de investigación, llegué a la conclusión de que el encierro no soluciona el problema de la salud mental, ni el padecimiento, como las cárceles tampoco solucionan los problemas de inseguridad o pobreza. Pero también creo que nos debemos un debate como sociedad sobre nuestra salud mental en general y cómo abordar las enfermedades mentales hacia un lado de curación y no de encierro.



-¿Cuál es el rol del Estado y cuál podría ser una solución para ayudarlos, e integrarlos a la sociedad?



Tanto el Estado como el sistema capitalista son los principales responsables de generar lo que conocemos como “locura”. Los locos, o anormales, son las personas que no siguen las normas impuestas por el Estado o la sociedad en general. Considero que tienen que existir códigos y reglas de convivencia, pero el punto es quien las impone, ¿Cómo se llega a estar loco, qué es lo que enloquece a las personas?. Yo creo que es la propia sociedad, las familias, donde se origina cada uno de estos padecimientos mentales, no está escindida de la sociedad en la que vivimos.

Tampoco considero que los que estamos afuera estemos exentos de padecer “locura”, porque vivimos en una sociedad, en un mundo donde se violan miles de mujeres por día, donde existe explotación laboral, explotación y contaminación del planeta, donde hay guerras, donde los medios masivos de comunicación mienten y trastocan información. Una sociedad donde nos enseña a producir y no a sentir o desear en base al consumo de productos… Es una sociedad enferma y como dice uno de los entrevistados del documental: es difícil ser normal en un mundo que está enfermo.

Sobre el rol de Estado, la directora sugiere: "Creo que el Estado debería generar espacios de debate, fomentar a través de leyes que se replanteen el concepto de salud, nuevos conceptos y abordajes para todo el abanico de padecimientos mentales por los cuales pasamos los seres humanos. No es lo mismo pasar una crisis de angustia por un divorcio que haber maltratado a tu esposa y haberla cocinado en el horno (esos casos son reales), no se puede tratar todo de la misma manera, ni como actualmente sucede que la propuesta del Estado además de explotar a los trabajadores de la salud, sea el encierro o el incumplimiento de las propias leyes que promulga.

-¿Cómo ha sido recibido el film documental entre los espectadores?

Las personas se han visto interpeladas. Comparten casos de familiares o situaciones que ellas mismas han padecido. Han valorado mucho el título “De cerca nadie es normal”, porque nos hermana como seres humanos que padecemos y atravesamos problemas mentales sin por eso sentir que debemos ser condenados al encierro o al aislamiento y ocultamiento.



-Cuando terminó el film, ¿Sintió que cumplió con su objetivo principal, con su idea?



Si, e incluso lo superó. Originalmente iba a hablar sobre los modos productivos y las cooperativas dentro de la colonia y de cómo el replanteo de las prácticas de los propios trabajadores de la salud afectó positivamente a sus habitantes, pero luego decidí hablar de la locura de la normalidad y creo que eso fue superador.



También fue un film que atravesó su propia “locura” y su propio camino de sanación. En el 2008 ganamos un subsidio del INCAA, luego fuimos estafados por el productor de ese momento. Hubo un juicio que duró 10 años, y ganamos. Probar esta situación y poder estrenar la película fue una lucha encarnizada por la verdad, por el desenmascaramiento y por ir en contra de lo que se consideraba en aquel entonces “normal” que los productores al ser una ópera prima se quedaran con casi todo el dinero. Por eso creo que este proceso enriqueció a la película e hizo que al ser estrenada en el hospital, sea valorada aún más por el esfuerzo de su realización. En lo personal me enriqueció como realizadora y me reafirmó en mis convicciones.

Próximos proyectos

La directora comparte que actualmente está filmando “La batalla del fin del mundo”, dice “la protagonista es Sonia Sanchez, una mujer oriunda de Chaco que en los ´80 llegó a Buenos Aires, con 15 años y a raíz de la pobreza que padecía terminó siendo prostituta en Plaza Miserere. Luego es captada por una red de trata en Rio Gallegos, después de escapar y sufrir una enorme crisis de identidad, logra transformarse de objeto de explotación a sujeta de derechos y actualmente es una férrea militante abolicionista de la prostitución y la trata y que ya va por su cuarto libro”.



Para verlo:

Canal U se transmite por canal 5 de Cablevisión; TDT: Ciudad de Córdoba: Canal 30.2 (SD); Cerro Mogote: Canal 31.2 (SD). También se puede visualizar a través de www.cba24n.com.ar en este link.

Además, se puede ver en la App de SRTPlay.