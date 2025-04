“Debe ser el humo”, una obra teatral enmarcada en la poética del absurdo se suma a la cartelera cordobesa, en el Teatro La Cochera.



La obra está dirigida por Romina Oslé, con las actuaciones de Brenda Vicente, Guadalupe Lanusse y Luca Solé. Dramaturgia: Teo Ibarzábal, Ana Iglesias, Eva Leanza y Romina Oslé.



Sobre la obra

“Una casa. Un cumpleaños. El encierro. Todo sumergido en una realidad diversa. Iván, Elena y Sonia construyen una cotidianeidad tan pueril como inquietante. sostienen una lógica interna destinada a fallar. Todo es terrible. Todo está reglado. Las palabras y las acciones son desesperadamente contradictorias. El vínculo que los une no es reconocible. A la superficie sólo emerge la asfixia de tenerse cerca. Están reducidos al mínimo de la existencia, pero no lo admiten, se resisten. Juegan para soportar el tiempo; festejan para romper lo circular; se encierran para no afrontar la realidad. ¿Qué es lo real? ¿Vamos a jugar? ¡Explicá el juego Iván!”, detalla la sinopsis.

Para verla:

La obra presenta funciones los sábados de abril a las 21.30. Teatro La Cochera (Fructuoso Rivera 541).



Entrada general $10.000. Anticipadas al 11-6524-7088 a $8.000. Estudiantes y jubilados $7.500