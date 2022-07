Si tu decisión es pasar el Día de la Amistad en casa te proponemos canciones y películas disponibles en plataformas digitales que, con variada perspectiva, tienen a la amistad como eje de su motivación.

1. Green Book /El libro verde, disponible en Amazon Prime Video y en HBO MAX

Una historia real ocurrida hace sesenta años. Ganadora de tres Oscar, cuenta el encuentro de Tony Vallelonga (Viggo Mortensen) y Don Shirley (Mahershala Ali) durante un viaje por el sur de los Estados Unidos.

Don Shirley, un reconocido pianista afroamericano de jazz, se embarca en una gira con su trío y necesita un chofer y guardaespaldas (Tony) que pueda enfrentar los inconvenientes que se presenten: es 1962 y el viaje atravesará territorios profundamente racistas. El viaje los irá reuniendo en una amistad especial. Cuenta con una música preciosa...Aquí un avance

Así empezó la historia de esta celebración:

El 20 de julio de 1969, el hombre llegó a la Luna, hecho que muchos todavía ponen en duda.

Más allá de estas discusiones, lo cierto es que el odontólogo, psicólogo, filósofo, músico y locutor de radio argentino Enrique Febbraro quien, al ver el histórico alunizaje, consideró que ese momento fue único tanto desde una perspectiva histórica como sentimental y envió más de mil cartas a diferentes ciudades del mundo para contar su propuesta de asignar ese día como el Día del Amigo.

Aquí nuestra selección para festejarlo

"Los chicos": una canción que está en el disco Los amigos, de 2010...Dice Andrés Calamaro, el autor

"Muchos amigos se fueron antes que yo

Y me dejaron solo, por eso si el invierno hace frío

También bajo al infierno un poco..."

Algo más sobre la historia de esta celebración:

Juan Carlos Protic, amigo de Febraro, contó a la agencia EFE: "Empezó a mandar cartas y se tomó el trabajo de contactarse con un montón de gente. Pidió que esa fecha sea considerada como el Día del Amigo tanto en Argentina como en otros países del mundo"

La iniciativa tuvo tal impacto en el país que, en 1979, la Ciudad de Buenos Aires decretó que esta festividad se celebraría cada 20 de julio. Luego, la iniciativa se extendió al resto del país y llegó a Brasil y Uruguay.

Otra película que cuenta una historia de amistad:

"Érase una vez en Hollywood", disponible en Netflix

La amistad la protagonizan Leonardo Di Caprio y Brad Pitt actor famoso uno y doble de riesgo el otro. Dirigidos por Quentin Tarantino, está ambientada en los años 70, tiene una banda sonora espectacular y cuenta la industria del cine de aquella década.

En la mayoría de los países del mundo el Día de la Amistad se celebra el 30 de julio

La fecha tiene como antecedente la cruzada mundial de la amistad que se había instaurado en Paraguay en 1958, una campaña que se realizó para realzar la amistad y fomentar la cultura de la paz.

Los Palmeras estrenaron esta canción el 20 de julio de 2020, en plena pandemia y aseguran...

"Los amigos que yo tengo

son amigos de verdad"

El 27 de abril de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó como Día Internacional de la Amistad el 30 de julio de cada año, tras una propuesta presentada conjuntamente por al menos 43 países.

Una película para disfrutar con la niñez...

Luca. Del año 2021, disponible en Disney +

Luca, pasa el verano en la costa italiana junto a su amigo Alberto. Allí conocerán a Giulia, hija de un pescador, quien los entusiasmará a participar de una competencia que se disputará en el pueblo. La niña no sospecha que ellos son niños y al mismo tiempo criaturas marinas. Es deciliosa la historia con matiz italiano..

"A mis amigos" Kany García y Melendi

Ellos dicen....

"Con una mirada nos basta

para ver nuestros corazones..."

"La vida da y te sobra, la vida quita

al final uno aprende bien los que se necesitan..."

Toy Story, disponible en la plataforma Disney +.

Película animada de Pixar para toda la familia, estrenada en 1995.

Cuenta el vínculo de amistad surgida entre Woody y Buzz Lightyear, dos muñecos de juguete, de un chico llamado Andy. Lo que en un principio arrancó como una competencia entre ambos por el cariño y preferencia de Andy, va transformándose —aventuras mediante— en una amistad inquebrantable. Se puede ver en la plataforma Disney +.

De Toy Story precisamente es la próxima canción de Randy Newman, que tuvo versiones en todas las películas de la saga y fue nominada al premio Oscar y al Globo de Oro como canción original.

"Yo soy tu amigo fiel", así conocimos por aquí la llamada originalmente "You´ve got a friend in me"

Una película clásica si hablamos de la amistad, hoy quizá la interpretamos con otros matices

"Thelma y Louis", disponible en Prime Video, también se puede comprar o alquilar en YouTube

Estrenado en 1991 el filme es protagonizado por Susan Sarandon, Geena Davis y tiene una participación de los 15 minutos más valiosos para la incipiente carrera de Brad Pitt.

Cuenta la historia de dos amigas que deciden tomarse un fin de semana para viajar a las montañas y despejarse de sus vidas rutinarias en Arkansas. El viaje tendrá un itinerario inesperado y unos de los finales más cinematográficos de los que tengamos memoria.

La película motivó una alocada canción de Fito Páez, tan alocada como el viaje mismo de las protagonistas

"Dos días en la vida" publicado el 1 de junio de 1992 en el impecable trabajo "El amor despues del amor" que el autor se apresta a celebrar en gran gira "30 años". Cuenta con los coros de Claudia Puyó y Fabiana Cantilo.

"Sueños de fuga" (1994) disponible en Netflix también conocida como "Sueños de Libertad"

Condenado por el asesinato de su esposa y su amante, un banquero protagonizado por Tim Robbins, intenta sobrevivir a la prisión aferrándose a la esperanza y trabando una fuerte amistad con un recluso llamado Red (Morgan Freeman) que tendrá un desenlace sorprendente.

Un clásico del repertorio de The Beatles que tuvo otrs buenas versiones, la de Joe Coker por nombrar sólo una..."With a litlle help from my friends", pertenece al álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de 1967 y en la película "Submarino amarillo" de 1968, la canta Ringo Starr y está catalogada por la revista Rolling Stone como una de las mejores canciones de todos los tiempos.

Con un poco de ayuda de los amigos...podemos intentar todo...