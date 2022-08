"Dia de las Infancias" algunas ideas para salir a festejar

A las 15 y a las 17. Día de las infancias: Philia. Teatro Real su su principal sala Carlos Giménez, el Teatro está frente a la Plaza San Martín en San Jerónimo 66

El Elenco Estable de Títeres presenta Philia, una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no solo una vez, si volar es humano o solo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento. Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil. Entradas 500 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro.

Apta para más de 2 años, recomendada para más de 5 años.

A las 17 hs en AlmaZenna Teatro, 9 de Julio 4331, a media cuadra de Sagrada Familia, barrio Las Palmas, ofrecen Teatro Negro, teatro de sombras y títeres de mesa con la obra: "Cuentos chinos".

Todo el elenco de la sala recibe con afecto a las familias y con entradas populares en el Festival Cordobesitos que se prolongará hasta fin de mes. Promo especial dos personas por $800.

Desde las 14 hs gran festejo organizado por Unidos por Barrio SEP en el Polideportivo del Barrio, en calle Celso Barrios, zona sur de la ciudad, se realiza un evento para festejar el Día de las Infancias. Habrá números musicales, de magia, sorteos, regalos para pasar una tarde divertida dedicada a los 500 niños del barrio y a todos los que quieran sumarse .

Una atracción tradicional: el Súperpark del Parque Sarmiento con estos precios y promociones por la compra de boletos para sus juegos, durante cuarenta años lugar de reunión de la familia y la infancia, está abierto hoy de 14,30 a 22 hs.



1 boleto ...................................................................... $200.-



10 boletos ................................................................. $1600.-



20 boletos ................................................................. $2500.-



Boleto especial por discapacidad

(presentando certificado) .......................................... $120.

En los cines siguen en cartel: "Minions, nace un villano", con una banda sonora que encantará a padre, madres y abuelos y abuelas, más allá de divertir a los pequeños.

"DC Liga de Súpermascotas", con los animalitos súper héroes, la historia sigue a Krypto la mascota de Superman y cuatro animales que harán equipo con el para vencer a Lex Luthor y liberar a la liga de la justicia

"Un héroe Samurai, la leyenda de Hank" trata de un perro sin suerte, Hank que es entrenado para ser un samurái por un gato mentor, Jimbo, mientras un gato villano, Ika Chu, quiere destruir su pueblo poblado únicamente por gatos.

Y para los más grandecitos sigue en cartel: "Dragon Ball Súper: Súper Hero" en la que la malvada organización Red Ribbon Army se reforma con nuevos y más poderosos androides, Gamma 1 y Gamma 2 para buscar venganza.

.Agreguemos opciones de paseos como el Parque del Kempes y el Parque del Chateau no confundir porque son dos sitios cercanos con amplios espacios de recreación, esparcimiento y singular belleza que podés ver en detalle haciendo click en ambos links.

En la Ciudad de las Artes desde las 16 a celebran el Día de las Infancias en la UPC!

Estas son las actividades:

"Muros en Color": niñas y niños podrán colorear uno de los muros junto a estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Provincial.

"Las Muñecas de Ely": te invitamos a crear tu propia muñeca en la muestra de muñecas más grande de Córdoba.

"Juegos, música y actividades al aire libre".

"El Conde Drascula": a las 17 hs. para compartir las ocurrencias del Conde más famoso del mundo. Sino retiraste tus entradas chequeá la disponibilidad de entradas por Whatsapp al 3513946786. 𝗟𝗮 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝗮 𝗲𝘀 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝗱𝗮).