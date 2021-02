Damos un vistazo por un menú de películas en varias plataformas a demanda que pueden ser ideales para ver en este Día de los Emanorados, o cuando decidas. Son variadas las facetas del amor que muestran estos filmes...No todos tan románticos....

Repasemos

En Netflix, si se trata de amor y danza:

"Pasión y baile" (2001)

Tras la muerte de su madre, una bailarina renuncia a su sueño de asistir a Juilliard y acaba en una escuela urbana cuyo ambiente le es completamente extraño. Con: Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry Washington.

pasion y baile.mp4

Una nuevita:

"Amor al Cuadrado"

Película exitosa polaca que llegó justo para esta fecha

De qué trata: Un periodista famoso y mujeriego empedernido duda de las decisiones que ha tomado en la vida cuando se enamora de una modelo misteriosa que lleva una doble vida.

Protagonistas:Adrianna Chlebicka,Mateusz Banasiuk,Agnieszka Żulewska

Amor por Metro Cuadrado - Trailer Subtitulado en Español Latino l Netflix

Para quienes tienen elecciones diferentes:

"Llámame por tu nombre" (Call me by your name)

En el verano de 1983, en la campiña italiana, un adolescente establece un vínculo con el carismático asistente de investigación de su padre que les cambia la vida.

Protagonistas:Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg

LLÁMAME POR TU NOMBRE | Tráiler subtitulado (HD)

Qué tenemos en la plataforma local Cine.ar

Domingo 14 a las 22 hs

"Sólo para dos"

Año: 2013. Largometraje dirigido por: Roberto Santiago

Es una comedia co- producida por Argentina y España

Reparto: Santi Millán, Martina Gusman, Antonio Garrido, Nicolás Cabré, Dafne Fernández, Mariam Hernández, Paula Kohan, María Nella Sinisterra

Sinopsis: Gonzalo y Valentina, una pareja que convive desde hace años, regentan un paradisiaco hotel en Isla Margarita: el "Sólo Para Dos".

Solo para dos - Trailer subtitulado

"Gente bien"

Año: 1939. Director: Manuel Romero

Clásico nacional con: Hugo del Carril, Delia Garcés

Sinopsis: Una madre soltera que ha tenido un hijo con un aristórata que la ha despreciado es ayudada por sus compañeros a encontrar un apensión y en ella la oportunidad de recuperar su dignidad perdida.

Podés verla aquí también...

GENTE BIEN -1939-Manuel Romero

"Mauro"

Año: 2014

Director: Hernán Rosselli. Drama argentino protagonizado por:

Mauro Martinez, Juliana Simoes Risso, José Pablo Suarez, Victoria Bustamante,Pablo Ramos

Sinopsis: Mauro recorre la ciudad comprando cosas. Cualquier cosa, no importa qué. Porque Mauro es pasador. Y pasador es el nombre con el que se conoce en la calle al que cambia billetes falsos. Marcela y Luis viven juntos, ella está embarazada de algunas semanas. Luis y Mauro deciden instalar un pequeño taller de serigrafía para falsificar billetes artesanalmente. Mauro cambia los billetes grandes.Se mueve discretamente, siempre solo; hasta que conoce a Paula.

Mauro - trailer

En HBO

"Emma"

Bill Nighy y la sensación del momento: Anya Taylor-Joy protagonizan esta refrescante adaptación de la comedia homónima de Jane Austen publicada en 1815.

Elenco: Rupert Graves, Bill Nighy, Gemma Whelan, Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Mia Goth, Connor Swindells

País de orígen:·Estados Unidos. Año de producción: 2020 ·Dura 125 minutos.

Dirección: Autumn De Wilde ·

Emma (2020) Tráiler Oficial Subtitulado

"El hombre invisible"

Cecilia (Elisabeth Moss) intenta rehacer su vida tras la muerte de su abusiva pareja. Pero su juicio flaquea al sospechar que este aún vive.

Elenco: Elisabeth Moss, Storm Reid, Aldis Hodge, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer Dyer, Harriet Dyer, Michael Dorman

País de orígen: ·Estados Unidos

Año de producción: 2020 ·Duración: 124 ·Dirección: Leigh Whannell ·

EL HOMBRE INVISIBLE | Tráiler subtitulado (Universal Pictures) HD

En Amazon Prime Video

"La vida misma"

Dos jóvenes, Will y Abby se enamoran, se casan y se preparan para recibir a su primer hijo. Desde Nueva York, la fe los une a miles de personas en Sevilla, España.

Año 2018, protagonizada por: Samuel L. Jackson, Lorenza Izzo, Antonio Banderas, entre otros.

La Vida Misma | Tráiler final subtitulado | Con Olivia Wilde, Oscar Isaac y Antonio Banderas

"Nace una estrella"

Jackson, una estrella de la música country con problemas de alcoholismo, descubre el talento de Ally, una joven cantante de la cual se enamora. Mientras la carrera de ella despega, Jackson percibe que sus días de gloria están llegando a su fin.

Dirigida por Bradley Cooper, quien protagoniza con Lady Gaga, premio a la mejor actriz y mejor canción.

Una pareja con buena química...Y tiene una hermosas canciones...

Nace Una Estrella - Trailer Subtitulado Español Latino 2018

"A dos metros de ti"

Stella, de 17 años, está ingresada en un hospital porque padece fibrosis quística. Su monótona existencia cambia cuando llega Will, un adolescente con la misma dolencia. Sin embargo, las normas del hospital prohíben el contacto entre ellos.

Película estadounidense de 2019, dirigida por Justin Baldoni, protagonizada entre otros por: Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias, Kimberly Hebert Gregory, Parminder Nagra, Claire Forlani, Kaleb Williams.

A Dos Metros De Ti (Five Feet Apart) - Trailer Subtitulado Español Latino 2019

"Amor de medianoche"

Una adolescente que moriría si se expusiera a la luz vive un romance de verano con el chico del que lleva años enamorada. A medida que su relación se afianza, ella busca maneras de ocultarle la enfermedad que padece.

Película de 2018 origen: Brasil, Alemania, Indonesia. Dirigida por Scott Speer con:

Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Quinn Shephard, Tiera Skovbye, entre otros.

Amor De Medianoche | Trailer Subtitulado | Midnight Sun

En la plataforma MUBI

Para el Día de San Valentín los curadores de MUBI recomiendan Blue Valentine, del director Derek Cianfrance, un romance dramático protagonizado por Ryan Gosling y Michelle Williams. La historia gira en torno a un matrimonio deteriorado que en un último intento por rescatar su relación recuerdan cómo se enamoraron y qué les llevó a su actual situación.

Blue Valentine - Trailer subtitulado en español HD

Además esta plataforma está de cumpleaños y hoy tiene un amplio programa al que se accede gratuitamente hacé clik aquí y consultá la programación completa

Opciones en Disney +

Eterna juventud (Tuck Everlasting) es una película de 2002 basada en el libro para niños con el mismo título por Natalie Babbitt y publicado en 1975.

Año 2002, dirigida por Jay Russell, protagonizada por:

Jonathan Jackson, Alexis Bledel, Ben Kingsley, William Hurt, Sissy Spacek Etc

Eterna juventud

La Cenicienta

El clásico versión de 2015.Una madrastra cruel convierte a la única hija de su marido muerto en su sirvienta, pero una mujer bondadosa y unos ratones provocan un cambio en la suerte de la joven.

Dirigida por Kenneth Branagh, basada en el cuento de Charles Perrault.

Con: Lily James. Richard Madden, Cate Blanchett, Elena Boham Carter, etc.

La Cenicienta - Tráiler Oficial - Español Latino - HD 60FPS

Series románticas en la plataforma Cont.ar

Amores de Historia (13 episodios) Argentina de 2012, dirigida por Pablo Fischerman.

Cuatro amigas se proponen lograr todo lo que desean en su vida, especialmente en el plano amoroso.

Capítulos unitarios con: Soledad Silveyra, Mercedes Morán, Osmar Núñez, Gonzalo Heredia, Carolina Peleritti entre otros.

Amores de Historia - Trailer Capítulo 1

Te deseamos que festejes el amor en cualquiera de sus formas.