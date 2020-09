Se conmemora en Argentina el Día de las Bibliotecas Populares. En 1990 por el Decreto 1.935 se estableció el 23 de septiembre como Día de las Bibliotecas Populares, en recuerdo del día de promulgación de la Ley N.º 419 en el año 1870

Bibliotecas populares. Un lugar, todos los mundos: Correa y Villa Giardino - Canal Encuentro

El 23 de Septiembre de 1778 nace Mariano Moreno en la Ciudad de Buenos Aires. Abogado, periodista y político.

Felipe Pigna - Vida y Vuelta - Mariano Moreno, el primer desaparecido

Por Ley 24.785 del año 1997 se estableció que el Día 23 de septiembre de cada año en la República Argentina se conmemore el “Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer” en homenaje a la sanción de la Ley 13.010, de septiembre de 1947, que estableció el voto femenino.

Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer

23 de Septiembre de 1850 fallece José Gervasio Artigas, en Asunción, República del Paraguay. Militar, estadista y máximo prócer del Uruguay.

Artigas y la independencia de los Pueblos Libres del Sur - Canal Encuentro HD

Cumple 52 años. Horacio Eugenio Spasiuk nació en Apóstoles, Misiones el 23 de septiembre de 1968, conocido como Chango Spasiuk, es un compositor y acordeonista argentino de chamamé. El Chango tuvo una fuerte influencia de la música polca en sus primeros años. La influencia de la música de Europa Oriental está presente al día de hoy en el chamamé de la región.

En el dia de su cumpleaños, hoy a las 21 Hs. Chango Spasiuk nos trae los sonidos de la tierra colorada. Un concierto único desde los estudios CamaronBrujo Música, de la ciudad de Buenos Aires.

Será su primer show vía streaming, acompañado por Pablo Farhat (Violín), Diego Arolfo (voz y guitarra) y Marcos Villalba (percusión/guitarra).Las entradas aquí

Dos Más Uno - Garzas Viajeras ft. Chango Spasiuk

Cumple 71 años. Bruce Frederick Joseph Springsteen nació en Long Branch, Nueva Jersey el 23 de septiembre de 1949, más conocido como Bruce Springsteen, es un cantante, músico y compositor estadounidense. Aquí escuchamos Letter to you, canción que da título a su nuevo trabajo que llega el próximo 23 de cotubre. El vigésimo trabajo de estudio en la carrera de Springsteen incluye nueve canciones recientemente escritas, así como tres grabaciones que harán las delicias de sus fans como representan las inéditas composiciones de los años 70, "Janey needs a shooter", "If I was the priest" y "Song for orphans". Canciones todas ellas, que sus seguidores ya conocían desde hace décadas, gracias a sus conciertos, pero que no habían sido capturadas en un estudio hasta este momento.

Bruce Springsteen - Letter To You (Official Video)

El 23 de Septiembre de 2008 fallece Roberto Galarza, (Seudónimo artístico de Eleuterio Galarza), en la Ciudad de Corrientes. Cantor, guitarrista, contrabajista, autor y compositor.

ROBERTO GALARZA - AMOR PROHIBIDO - CHAMAMÉ

El 23 de septiembre de 1973 murió el poeta chileno Pablo Neruda. Nacido el 12 de julio de 1904, fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1971 y nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oxford. Es considerado como uno de los artistas más influyentes de su siglo, y Gabriel García Márquez llegó a definirlo como “el poeta más grande del siglo XX en cualquier idioma”.

Pablo Neruda, Poema 20 (1920) - Canal Encuentro

El Día Internacional de las Lenguas de Señas es una oportunidad única para apoyar y proteger la identidad lingüística y la diversidad cultural de todas las personas sordas y otros usuarios de la lengua de signos. En 2020, la Federación Mundial de Sordos dará a conocer el Reto de los Líderes Mundiales . Este desafío tiene como objetivo promover el uso del lenguaje de señas por parte de líderes locales, nacionales y mundiales en colaboración con asociaciones nacionales de personas sordas en cada país, así como con otras organizaciones dirigidas por personas sordas.

Tutorial lengua de señas argentino

El 23 de septiembre de 1930 nació el cantante y pianista Ray Charles. Un glaucoma le hizo perder la visión a muy temprana edad y a los 7 años ya había quedado completamente ciego. Su carisma, su fusión de estilos musicales y su voracidad sexual (tuvo 12 hijos de 9 mujeres diferentes) lo llevaron a convertirse en un ícono de la música con una singular voz.

Ray Charles - Hit the Road Jack on Saturday Live 1996

