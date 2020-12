El show sinfónico que Diego Torres grabó un año atrás en Colombia junto a 300 artistas y que dio lugar a la reciente publicación de su décimo álbum, tendrá su estreno televisivo hoy viernes, a las 21.30, a través de la señal de cable TNT para completar un proceso al que el cantante definió como "un sueño cumplido".

Se trata del proyecto audiovisual "Diego Torres Sinfónico" que se registró junto a su grupo y acompañado por la Filarmónica Joven de Colombia y el Coro de Misi Producciones, bajo la dirección de Julio Reyes Copello.

En rueda de prensa virtual desde Miami con medios de Colombia, México y Chile, el músico repasó el proceso en torno al concierto filmado en el Movistar Arena de Bogotá en diciembre de 2019, que fue publicado días atrás bajo el título "Diego Torres Sinfónico".

El repertorio incluye clásicos que son éxitos en su voz como "Color esperanza" "Tratar de estar mejor", "Un poquito" y también canciones navideñas como "Jingle Bells" y "All I Want for Christmas Is You". Torres sumó las participaciones de Gusi, Jiggy Drama, Adriana Lucía y Ela Taubert.

La apuesta musical agregó también un acercamiento a dos gemas de la música argentina: "Volver" (de Carlos Gardel y Alfredo Lepera) y "Como la cigarra" (de María Elena Walsh).



"Gardel no solamente fue un gran cantor sino un conquistador que dejó un gran legado y por eso no quise dejarlo afuera y perderme de trazar ese puente. Cantar 'Volver' fue para mí como jugar a encontrarme con Carlos Gardel", sostuvo Diego sobre esa elección.

Vamos con adelanto del show ...

Diego Torres - Tratar de Estar Mejor (Sinfónico - Official Video) ft. Jiggy Drama

(Fuente: Télam)