El 1º de junio de 1992 nacía El amor después del amor, el séptimo disco de estudio de Fito Páez. Venía de un disco enorme como "Del 63" escrito cuando tenía apenas 21 años, de formar parte de bandas como la de Charly García y de rompernos el corazón con su "Ciudad de pobres corazones" después de la desgracia vivida en su familia con las muertes de su tía y abuela.

En un disco en el que las cosas importantes suelen aparecer dos veces (el cristal aparece en «Tráfico por Katmandú» y «La rueda mágica», la caída en el mar aparece en «La balada de Donna Helena» y «La Verónica», la bajada por un callejón aparece en «La Verónica» y «Sasha, Sissí y el círculo de baba», el “no sé” aparece en «Pétalo de sal» y «Un vestido y un amor»), lo primero que aparece dos veces es la palabra “amor” en el título. Las une y separa la palabra “después”: sabemos entonces que hubo un amor previo, que es el segundo del título, y un amor posterior, que en el título es el primero.

Es un disco pleno de anecdotario una de las más divulgadas proviene de una entrevista ya inubicable, que más allá del contenido del disco el éxito se debió también al estereotipo amoroso, es decir: el rockero y la actriz rubia, que lo acompañó (la revista Teleclic titulaba “La bella y el rockero”). Parecería entonces que el amor que vino después del amor es el de Cecilia Roth, que vino después del de Fabiana Cantilo.

La intensidad de la relación de Fito con Fabiana Cantilo parece no haber mermado en todo este tiempo. Invitada frecuente a cantar en sus recitales, en el disco Los años salvajes, de 2021, hay una canción titulada «Encuentros cercanos» cuya primera palabra es “Fabi” y que dice: “Y después nos envolvió el amor / El amor antes del amor”.

Recordamos esta participación de Fabiana con Fito en el Festival de Folclore de Cosquín 2020...

El disco, además, se ha ido enriqueciendo con el tiempo. Cuando salió era apenas catorce canciones; ahora es también un reincidente en amores de pareja cantando «El amor después del amor», los abrazos finales escolares con «Brillante sobre el mic», la anécdota de Fito celoso de Caetano porque le cantaba mirando a Cecilia a los ojos «Un vestido y un amor».

Su confesión de que "me ponía mal, descubrir que una estrofa de «Pétalo de sal» la cantaba Spinetta, ir valorando lentamente las canciones que antes esquivaba, la tarde en que por primera vez le encontré una guitarra a «La Verónica» para enterarme a las pocas horas de que el guitarrista Ulises Butrón había muerto ese mismo día, el momento en que descubrí que la casi última frase del disco es “Siento que me amas”, el asado familiar en que toqué «Sasha, Sissí y el círculo de baba» y una tía, auténtica señora argentina, me dijo cuando el acorde final dejó de sonar: “qué pedo que tenía en la cabeza”, recordó palabras más o menos Fito en una entrevista .

"El amor después del amor" es un disco enorme, que creció más con el tiempo, que destronó al hasta entonces inoxidable "Rockas vivas" trabajo grabado en vivo en 1985, de Miguel Mateos y Zas, que fue el más vendido del rock nacional hasta que llegó esta joya de Fito.

Las canciones de "El amor después del amor"

1. El amor despues del amor.

2. Dos días en la vida

3. La Verónica

4. Tráfico por Katmandú

5. Pétalo de sal

6. Sacha, Sissi y el círculo de baba

7.Un vestido y un amor

8. Tumbas de la gloria

9.La rueda mágica

10. Creo

11. Detrás del muro de los lamentos

12.Balada de Donna Helena

13. Brillante sobre el mic

14. A rodar la vida

(Fuentes: Página 12/ Diario.ar)