Previo a su llegada a Córdoba para presentarse junto a la actriz Ana María Orozco con la obra “El árbol más hermoso del mundo” de Francisco Lumerman, el actor conversó con las Radios de SRT Media y para nuestra página.

Salvador del Solar, abogado, político, actor y director de cine peruano, comenzó poniendo en valor las producciones latinoamericanas como “El eternauta”, éxito argentino, experiencia que él vivió con las series “Narcos” y “Cien años de soledad” de las que formó parte. Según sus apreciaciones muestran lo bienvenidas que son en otras latitudes las narrativas latinoamericanas basadas en nuestra literatura tomando distancia de las temáticas norteamericanas a las que estamos acostumbrados.

Antes del furor por las plataformas

Destaca el suceso enorme de “Yo soy Betty, la fea”, protagonizada por Ana María Orozco, en la televisión abierta de 1999, año de su lanzamiento y que alcanzó un éxito en muchos países, fue traducida a varios idiomas y 25 años después tuvo se segunda parte con la evolución de sus personajes. Están disponible en Prime Video tanto la novela original como la serie reciente. Esta telenovela marcó un hito no sólo por el extraordinario alcance que logró sino por plantear la temática de los prejuicios por la apariencia personal, tópico que no era habitual en tiras de aquella época.

La obra que lo trae a Córdoba

Hay un componente humano y universal en la obra “El árbol más heermoso del mundo” que los motivó a representarla en esta gira por varios países y “es ese impulso que a veces tenemos de querer perdernos, de querer hacer un paréntesis, de poner una pausa y preguntarnos por qué estamos dónde y como estamos. Es el nudo del encuentro casi inexplicable de dos personas en un parque, en el que mi personaje es el guardaparque y ella no sabemos bien porqué está alli. Y vamos a presenciar lo que puede ocurrir con dos personas que comparten qué les ocurre en este encuentro inesperado. El tema del argumento es: la única manera de encontrarse es perderse”, nos cuenta el actor.

Un bosque, un árbol…

“La naturaleza tiene una importancia vital en la obra donde un árbol y todo el entorno gravitan sobre los seres humanos por lo tanto tiene un mensaje ecológico muy claro. El avance industrial e inmobiliario sobre las reservas forestales tienen diferente lectura en cada país donde llevamos la obra y en consecuencia varían las reflexiones que recibimos relacionadas con lo que plantea el argumento. En Brasil, si bien ha mejorado con el gobierno actual, en Perú, en Colombia y otros países de la región, la tala de árboles y el avance la minería son problemas que requieren pronta solución por el bien de las nuevas generaciones”, reflexiona Del Solar.

Luego de su desempeño en la política

Salvador del Solar relata: “Estoy contento con haber vuelto a la actuación, que es mi verdadera vocación luego de haber tenido un paso en la gestión en el gobierno de mi pais”. Del Solar fue presidente del Consejo de Ministros del Perú en 2019 y previamente en 2016 y 2017 se desempeñó como Ministro de Cultura.

Compañeros en el escenario y en la vida…

"La historia de cómo nos conocimos con Ana se puede contar en capítulos ya que la vi en el Festival de Cartagena en año 2000 donde yo estaba representando el film “Pantaleón y las visitadoras”, la vi, pero no tuve oportunidad de conversar con ella. Quince años después nos encontramos trabajando en una co-producción de Argentina y Perú que se grabó en Lima: “El regreso de Lucas”, compartimos varios meses y tuve el enorme privilegio de conocer a Ana no solamente como artista sino como persona. Luego del paréntesis artístico que impusieron mis años en la política comenzamos esta relación por la que me siento absolutamente agradecido.

Un Papa con nacionalidad peruana

“Como peruano me siento muy emocionado por la elección de Robert Prevost como León XIV, y muy esperanzado, por los 40 años que estuvo en Perú, con independencia de que desde hace 10 años asumió la ciudadanía peruana, demostró durante su estadía su interés por los que más necesitan, con lo que más dificultades tienen, trabajando desde el principio de la solidaridad tan necesaria en el momento de urgencia que atraviesa nuestro mundo.Y sentir que después de un Papa argentino, una religión tan importante como el catolicismo vuelve a poner la mira en nuestra región, en nuestros países desde la espiritualidad es algo que inspira mucho” reflexiona el actor.

Al finalizar la entrevista convoca a los espectadores: “Invito al público de Córdoba este jueves 22 de mayo al Teatro Ciudad de las Artes a las 21,30 en que vamos a compartir esta obra que agradecemos tener en nuestra carrera artística”

