Que linda es la radio! El mundo que se abre en un solo espacio de tiempo y sonido…. En el Club de la Madrugada, en Radio Universidad, nos damos algunos gustos que llenan el alma de los que hacemos el programa y aun mas de los socios.

Compartimos hermosa música, hurgamos en buzones del tiempo, traemos lo que está en el mundo virtual para desenRedarlo, escuchamos voces de quienes tienen algo para decir, nos hacemos eco de vocaciones solidarias, hacemos RadioTerapia, contamos historias, te escuchamos, leemos cuentos y poesía, te acompañamos, nos divertimos juntos y jugamos algunas partidas de Dominó Musical, Ping Pong de canciones o simplemente nos distendemos y hasta tenemos delivery, todo para colaborar con tu insomnio.

Pero, desde que se nos asomó la pandemia, la incertidumbre y la angustias comenzaron a ganar terreno y ocupar mas mensajes en el programa, lo que se profundizó aun más el día que se decretó la cuarentena.

Nos preocupamos, al percibir la falta de empatia y respeto a los que salian a la calle, muchos de ellos tal vez sin desearlo, pero por deber, entonces decidimos homenajear a los que están al frente, en la primera de línea, a los que les toca salir, trabajar, y moverse en las areas de mayor riesgo.

Porque estamos convencidos que si rescatamos y mostramos lo bueno, esos nos mejora y lo propusimos antes que contagiara a nuestra gente.

Oyentes, amigos, figuras, nos cuentan historias en primera persona, para ver el costado humano, los miedos, valores, experiencias, de la persona, no del medico, ni del recolector, el artista, el policia, o el panadero, tampoco del virus, ni las estadisticas. Y nos llegaron relatos de quienes admiran a su amigo, familiar, o algún desconocido por lo que deben afrontar cada dia…

En tiempos de tanta información, tanto pánico, tanta incertidumbre, elegimos y decidimos abrir un espacio para compartir historias, historias de vida, de trabajo, de humanos, de resiliencia, miedo, y capitalizar lo mejor de nosotros en esta cuarentena.

Claramente, no se trata de Súperman, Batman, o la Mujer Maravilla, se trata de lo que nos pasa, de lo que somos, de hasta donde podemos llegar, se trata de vos, de mi, ellos, de nosotros…

Nuestros pequeños homenajes a los Super Heroes Cotidianos!!!

Y re lanzamos la pagina de Facebook y de Instagram de @CLUBDELAMADRUGADA, donde compartimos todo lo que sucede en el aire de la Radio y algunas nocturnidades mas!!!

REDES @policaradaghian / @clubdelamadrugada

CLUB DE LA MADRUGADA lunes 1 am / martes a viernes 2 am – 5 am Radio Universidad AM 580 – 88,5 FM Canal 10 – Canal U App. SRT Play www.cba24n.com.ar