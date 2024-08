Llega a Córdoba la ópera prima del guionista y director cordobés Augusto Sinay que viene de alzarse con varios premios como Mejor Película en festivales internacionales. La película fue filmada en Córdoba con equipo cordobés y en coproducción con España.



La película conjuga elementos de diversos géneros como el terror, fantasía, western gauchesco y drama.

Se estrena este jueves en el Cineclub Hugo del Carril, ver los horarios de funciones en este link.

Cuenta con un elenco conformado por un numeroso actores y actrices de nuestra provincia: el joven revelación Cristóbal López Baena, Eva Bianco, Lucía Castro, Valeria Beltramo, Beto Bernúez, Ciro Cavo Beltramo, Maximiliano Gallo, Diego Haas, Raúl Sánchez, Juan Vélez, Emilio Mazzuco, Fabio Camino, entre otros, y por el español Javier Pereira (merecedor del premio Goya). El filme fue rodado en paisajes naturales y muy inaccesibles del Valle de Traslasierra y tuvo como complemento escenas filmadas en estudio para crear ranchos de época, túneles subterráneos y escenarios propios del mejor género fantástico, algo infrecuente en el cine argentino.

Mirá el tráiler:



El Escuerzo es una película inspirada en el cuento homónimo de Leopoldo Lugones que conllevó un proceso de siete años de producción que incluyó un exhaustivo trabajo de investigación histórica por su director, Augusto Sinay, recopilando notas de periódicos, discursos de Alberdi, Mitre, cartas de la época, juicios a campesinos, cuatreros y gauchos, lo que proporcionó un invaluable recurso para el guion.



El director explica: "Muchos textos de la película están tomados de discursos reales de Mitre a favor de la guerra, textos en repudio de Juan Bautista Alberdi, cartas de Calfucurá o notas de Lucio V. Mansilla. Aun así, era difícil escribir los textos de mis protagonistas. Personajes que eran perseguidos por ser desertores, artesanos, vagos, gauchos, cuatreros. Gente con pocos derechos que se buscaba la vida. De ellos es más difícil encontrar registros. El único lugar donde me pude acercar a esos diálogos rurales y de marginados fue en un libro de la investigadora de CONICET Sonia Tell que recopila varios juicios a campesinos, cuatreros y gauchos. Un libro que es una joya por la cantidad de información que trae a la luz sobre la Córdoba rural del siglo XVIII y XIX".



"Argentina, 1866. En un territorio serrano devastado por la guerra, Venancio, un joven gaucho, mata a un escuerzo, una especie de sapo grande que se alimenta de otros animales. Cuando su madre vaticina que el sapo resucitará para vengarse, Venancio emprende un profundo viaje entre cuatreros, curas, chamanas y desertores, para salvarse

de la maldición", detalla la sinopsis del film.

Festivales



“El escuerzo” tuvo su estreno mundial en el XII Festival Internacional de Cine Fantástico Feratum (México) y obtuvo el Premio Mejor Película de Terror.

El estreno Latinoamericano fue en el XX Fantaspoa, Porto Alegre (Brasil) y ganó el Premio Mejor Película

y Mejor Guion.

El estreno en Argentina fue en el 13° Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín.

La película participó en numerosos festivales internacionales.



Una película de época inspirada en un cuento de Leopoldo Lugones



“El Escuerzo está inspirada en el cuento homónimo del escritor Leopoldo Lugones y en su leyenda popular. Es una película de época con un viaje ominoso y espiralado desde la inocencia, el hogar y las costumbres hacia la profundidad de los miedos y la violencia. En este viaje nuestro protagonista nunca se detiene ni mira atrás, intenta salvarse de una maldición que ni siquiera sabe si es real y busca ayuda en cada encuentro: con cuatreros hambrientos que han escapado de las milicias, con soldados abatidos por la guerra, comerciantes oportunistas, curas corruptos, desertores y nativos que escapan del ejército”, se detalla en el comunicado de difusión de la película.

Augusto Sinay, el director, explica: “El Escuerzo es mi primer largometraje y se ha abierto paso desde su temprana etapa de desarrollo en los más grandes laboratorios y concursos de guion, destacándose por ser un relato auténtico y arriesgado. Con ese mismo desafío filmamos la película: buscando la travesía y el riesgo en la historia, las imágenes y el sonido. Se trata de una película que transmite una mezcla de rasgos folklóricos propios de nuestra cultura, un clima de época de guerra, paisajes naturales que reflejan el espinoso trayecto del protagonista y un tono fantástico que invita a sumergirnos en algo novedoso, inimaginable y pesadillesco”.



Además, agrega: “Filmamos la película en las sierras de Córdoba, en lugares desolados y de difícil acceso para transmitir de la forma lo más cercana posible aquel viaje rodeado de montañas, espinas y la aridez de la época. El rodaje fue una odisea que refleja muy bien la de la propia película, llegando al final a construir decorados fantásticos que nunca antes se habían hecho para una película de este estilo. Lentamente nos sumergimos en la locura, en las profundidades de la guerra, del escuerzo y de la mitología rural”.



Sobre la escritura del guion, el realizador describe: “Además del libro de Sonia Tell, me armé una biblioteca de más de 20 libros de historia de la época que sirvieron de referencia de todo tipo. Porque a pesar de que no fue mi intención hacer una película historiográfica, casi todo lo que se puede ver en El Escuerzo tiene su trasfondo en la historia argentina, como inspiración o como hecho. Gracias a todos los investigadores que siguen iluminando e inspirando con tesis microscópicas, detallistas, específicas, inmensas para la cultura. Ojalá que las artes y las ciencias sigan siendo un motor”.

La película se puede resumir en las palabras del cineasta Cristian Bernard: “se escapa del naturalismo y viaja hacia el territorio del Western gauchesco, el terror de Quiroga y la fantasía borgeana. Leonardo Favio se encuentra con Craig Zahler. El escuerzo es una nueva obra maestra de nuestro cine.”

El crítico de cine Roger Koza, dice: “Película rarísima que trabaja con el fantástico. Es como si un David Cronenberg serrano hubiera leído a Horacio Quiroga y termina haciendo un western que culmina en el fantástico”