Netflix dio a conocer todos los títulos que se suman a su menú de opciones. La plataforma de la N roja estrena “El Eternauta”. La novela gráfica argentina, que cuenta con una gran producción, efectos y estrellas en el elenco.



Se trata de la primera adaptación audiovisual de la icónica novela gráfica argentina de ciencia ficción El Eternauta de Héctor G. Oesterheld ilustrada por Francisco Solano López, publicada por primera vez en 1957.

Mirá el tráiler:



Entre los clásicos del cine para revivir en la plataforma, se suman: Náufrago, La leyenda del jinete sin cabeza, Ángeles de Chalie, Orgullo, prejuicio y zombies, Truman Show: Historia de una vida, entre otros filmes.

Mirá todos los estrenos de abril en Netflix:

Series

Amor en el espectro: Temporada 3 (02/04/2025)

La búsqueda del amor continúa mientras un nuevo grupo de personas en el espectro autista ―que incluye algunas caras conocidas― experimenta los altibajos de las citas.

Pulso (03/04/2025)

La doctora Danny Simms y sus colegas residentes enfrentan casos complejos, tanto profesionales como personales, en una sala de emergencias de Miami.

Devil May Cry (03/04/2025)

Ante la amenaza de un misterioso villano de abrir las puertas del infierno, un cazador de demonios endiabladamente guapo podría ser la mejor opción para salvar el mundo.

Karma (04/04/2025)

Un accidente fatídico entrelaza las vidas de seis personas en una historia cargada de karma y crimen en la que deben enfrentar sus oscuras verdades y conexiones.

No necesitan presentación con David Letterman: Temporada 5 Parte 2 (08/04/2025)

En una nueva ronda de entrevistas, Dave conversa con la ganadora del Grammy Miley Cyrus y el ícono del baloncesto Charles Barkley acerca de sus vidas y trayectorias.

How to Sell Drugs Online (Fast): Temporada 4 (08/04/2025)

Libre en un mundo en el que Lenny y Dan están viviendo la vida que él siempre deseó, Moritz elabora un complejo plan para volver a la cima.

El bizarro hostal de Kian84 (08/04/2025)

Kian84 es el anfitrión de un hostal poco convencional en una isla remota, donde Jin de BTS y Ji Ye‑eun hacen de la estancia de los huéspedes un divertido y agradable caos.

Black Mirror: Temporada 7 (10/04/2025)

La serie de antología oscura y satírica de Charlie Brooker regresará con seis episodios nuevos, incluyendo una secuela de la aventura de ciencia ficción “USS Callister".

El jardinero (11/04/2025)

La madre de Elmer aprovechó su falta de emociones para convertirlo en sicario, pero cuando él se enamora de una víctima, la fachada de ambos como jardineros se tambalea.

Manual para residentes (12/04/2025)

Los residentes de Ginecobstetricia de un hospital lidian con el caos laboral y personal mientras intentan convertirse en médicos excepcionales.

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 15 (15/04/2025)

Kim persigue la carrera de sus sueños como abogada, Khloé desconfía del nuevo novio de Kris y la familia evacua sus hogares cuando se producen incendios forestales en California.

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 16 (15/04/2025)

¿Infidelidad, un bebé y discusiones repetidas? La familia Kardashian regresa con grandes cambios en sus vidas y aún más drama.

The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 10 (15/04/2025)

Tensos enfrentamientos, sospechas secretas, desfiles de moda y muchos chismes están en la agenda de las glamorosas mujeres de Beverly Hills.

Nueva vida en Ransom Canyon (17/04/2025)

Tres dinastías ganaderas luchan con pasión por su tierra, su legado y sus seres queridos en un pequeño pueblo de Texas.

You: Temporada 5 (24/04/2025)

La historia de Joe vuelve a donde todo comenzó: Nueva York. Pero los conflictos familiares amenazan su glamoroso matrimonio, y un nuevo amor revive sus más oscuros impulsos.

El Eternauta (30/04/2025)

Una noche de verano en Buenos Aires, una misteriosa nevada mortal acaba con la mayor parte de la población y deja aisladas a miles de personas. Juan Salvo y sus amigos inician una desesperada lucha por la supervivencia. Todo cambia cuando descubren que la tormenta de nieve tóxica es tan sólo la primera fuerza de choque de un ejército de otro planeta que está invadiendo la Tierra. La única manera de mantenerse vivos será resistir y luchar juntos. Nadie se salva solo.

Películas

Alquiler de padrinos (01/04/2025)

Un empresario comprometido con una mujer hermosa teme admitir que no tiene amigos y contrata los servicios de Best Man Inc. para obtener el apoyo que necesita en su boda.

Ángeles de Charlie (01/04/2025)

Cuando la agencia de Charles Townsend se expande, una nueva recluta se alía con dos Ángeles para impedir que sus enemigos se apoderen de un dispositivo novedoso.

La leyenda del jinete sin cabeza (01/04/2025)

El detective neoyorquino Ichabod Crane viaja a Sleepy Hollow para investigar una serie de muertes misteriosas en las que las víctimas son decapitadas.

Manchester junto al mar (01/04/2025)

Al ser nombrado tutor legal de su sobrino de 16 años, un hombre solitario debe regresar a su pueblo natal, donde queda a merced de tormentosos recuerdos.

Bloodshot (01/04/2025)

En este drama de acción y ciencia ficción basado en la serie de cómics, un soldado resucitado gracias al avance de la biotecnología se embarca en una misión de venganza.

Intruso (01/04/2025)

Tras mudarse a la casa de sus sueños en el Valle de Napa, una pareja se da cuenta de que el desconocido que se las vendió no está del todo motivado a seguir adelante.

Una dama sobre ruedas (01/04/2025)

Tras ofrecerle estacionamiento en la entrada de su casa, el dramaturgo Alan forja un curioso vínculo con la Srta. Shepherd, una gruñona pero agradable vagabunda.

Orgullo, prejuicio y zombies (01/04/2025)

Cuando una plaga de zombis invade la campiña inglesa del siglo XIX, la aguerrida Elizabeth Bennet y el arrogante señor Darcy hacen lo imposible por detenerlos.

Banger (02/04/2025)

Un DJ venido a menos ve la oportunidad de volver a la cima con un nuevo éxito cuando la policía lo recluta para capturar a una peculiar banda criminal vinculada con su rival.

Holmes y Watson... elemental (04/04/2025)

Cuando la reina recibe una misteriosa amenaza de muerte, el detective Sherlock Holmes y el doctor John Watson usan tácticas estrafalarias para resolver el caso.

Ni idea (05/04/2025)

Cher, la abeja reina de una escuela de Beverly Hills, se destaca por dar cambios de imagen y jugar a ser cupido. ¿Pero eso de resolver su vida amorosa? ¡Uf, nada que ver!

Lo mejor del mundo (09/04/2025)

Cuando un dúo de padre e hijo descubren que quizás no estén relacionados biológicamente, juntos se embarcan en una gran aventura por México para saber la verdad.

Inexplicable (16/04/2025)

Cuando Gabriel contrae una enfermedad terminal a sus ocho años, su familia y su comunidad experimentan el poder de la fe y el amor.

Chicago (17/04/2025)

Roxie Hart es una ama de casa aburrida cuya ambición de fama la lleva a la cárcel. Menos mal que tiene un abogado astuto que puede sacar provecho de la situación.

Guerra civil (18/04/2025)

En un futuro cercano, EE. UU. está en guerra consigo mismo, y un grupo de periodistas intenta entrevistar al presidente antes de que las facciones rebeldes tomen la Casa Blanca.

Ex-Máquina (21/04/2025)

Un programador se va una semana a las montañas, al retiro privado de su jefe, para poner a prueba una nueva especie de inteligencia artificial.

La mujer de mis pesadillas (25/04/2025)

Convencido de que dio con la mujer ideal, un hombre decide casarse con ella sin conocerla bien. Pero, en la luna de miel, descubre que cometió un grave error.

Náufrago (25/04/2025)

Tras un accidente aéreo, un hombre queda varado en una isla desierta y lucha por mantenerse con vida durante años, aferrándose a la esperanza de algún día regresar a casa.

Truman Show: Historia de una vida (25/04/2025)

Truman Burbank es la estrella de The Truman Show, un fenómeno televisivo de 24 horas en el que se transmite cada aspecto de su vida, pero él no lo sabe.

Estragos (25/04/2025)

Al salirse de control un golpe relacionado con drogas, un policía harto de todo se lanza al inframundo criminal para salvar al hijo de un político.

Deportes

El clubhouse: Un año con los Red Sox (08/04/2025)

Esta serie documental se adentra en el banquillo y muestra el lado más íntimo de los Red Sox de Boston durante los altibajos de su temporada 2024.

Carlos Alcaraz: A mi manera (23/04/2025)

Esta serie documental explora la vida de Carlos Alcaraz: fuera de la cancha, un chico común; para el tenis, el n.º 1 más joven de la historia.

Documentales y especiales

Malas influencias: El lado oscuro de las redes en la infancia (09/04/2025)

En este revelador documental de investigación, adolescentes y padres comparten inquietantes relatos de abuso y explotación dentro del mundo de los influencers infantiles.

El robo del diamante (16/04/2025)

Una historia real que parece mentira sobre el robo de una piedra preciosa, contada por sus protagonistas: los delincuentes y los policías que iban pisándoles los talones.

El atentado de Oklahoma City: Terror en EE. UU. (18/04/2025)

Este atrapante documental explora el acto de terrorismo más mortífero en la historia de EE. UU.: el atentado contra un edificio federal de Oklahoma City en 1995.

Congonhas: Tragedia anunciada (23/04/2025)

Esta serie documental de tres partes examina las historias sin contar y la tragedia humana detrás del desastre aéreo más mortífero de Latinoamérica.

Chef's Table: Legends (28/04/2025)

La serie nominada al Emmy® celebra a cuatro gigantes culinarios —Jamie Oliver, José Andrés, Alice Waters y Thomas Keller— que cambiaron el modo de comer del mundo.

Punto de inflexión: La guerra de Vietnam (30/04/2025)

Desde el incidente del Golfo de Tonkín hasta la caída de Saigón, esta serie documental examina el costo y las consecuencias de la guerra de Vietnam.

Niñez y familia

Jurassic World: Teoría del dinocaos: Temporada 3 (03/04/2025)

En medio de dudas, los chicos del campamento continúan en su misión de derrotar a una astuta enemiga, pero amenazas y sorpresas los esperan a cada paso.

El origen de los guardianes (05/04/2025)

Jack Frost se alía con Santa Claus, el Hada de los Dientes y otros héroes para luchar contra un espíritu malévolo que intenta destruir la fe de los niños.

Blippi va a trabajar (07/04/2025)

Blippi y Meekah se embarcan en la misión de aprender distintos tipos de trabajos: desde conducir un enorme camión hasta hacer las mejores pizzas. ¡Todos son igual de geniales!

Academia Unicornio: Capítulo 3 (09/04/2025)

Por accidente, Layla pone en riesgo la magia de la isla... y a los unicornios. ¿Podrán los jinetes volver todo a la normalidad?

El Pájaro Loco (23/04/2025)

Este pícaro pajarillo de risa muy particular regresa con todo para salvar su bosque, que es el lugar que un astuto abogado ha elegido para construir su casa soñada.

Horizontes Pokémon (Temporada 2): En busca de Laqua: Parte 2 (25/04/2025)

Los entrenadores viven todo tipo de aventuras y desafíos mientras adquieren las habilidades de teracristalización y buscan información sobre Terapagos.

Alvin y las ardillas: Aventura sobre ruedas (26/04/2025)

Las ardillas musicales Alvin, Simón y Teodoro emprenden un viaje por todo el país para impedir que Dave le proponga matrimonio a su novia.

Astérix y Obélix: El combate de los jefes (30/04/2025)

Cuando el druida de la aldea olvida cómo preparar su poción mágica, Astérix, Obélix y los galos deben encontrar nuevas maneras de mantener a raya a los conquistadores romanos.

Anime

The Apothecary Diaries: Temporada 1 (01/04/2025)

Guiada por su obsesión con los venenos y la medicina, una joven sirvienta del harén imperial usa sus dotes de sanadora para resolver los casos más intrigantes del palacio.

Rebelión lunar (10/04/2025)

Tras convertirse en el principal sospechoso de un ataque rebelde a la Tierra, un despreocupado heredero se une a un escuadrón militar para buscar al verdadero culpable en la Luna.