"El Jockey" se proyecta en el Ciclo de Cine y psicoanálisis

El Ciclo de Cine y Psicoanálisis de la Universidad Nacional de Córdoba invita a participar de su decimonovena edición, que se está desarrollando los jueves en en el Centro Cultural de la UNC.



Cada encuentro presenta una propuesta audiovisual (películas o capítulos de series) como punto de partida para una conversación abierta junto a psicoanalistas, invitados del ámbito cultural y el público presente.



La programación cuenta con invitados especiales y también con artistas que sumarán sus intervenciones, para acompañar el clima de cada jornada y enriquecer el cruce de miradas.



Los próximos encuentros son el jueves 14 y 21 de agosto a las 19:15 hs., con entrada libre y gratuita.



Programación:



Jueves 14 de agosto a las 19.30



El Jockey (Luis Ortega, 2024).

Invitadas: Tamara Tenenbaum (filósofa y escritora) y Lucía Bringas (psicoanalista).



La segunda noche del ciclo nos sacude con esta producción argentina. Un viaje visual y emocional donde amor y locura corren desbocados. Aquí no hay declaraciones ni garantías: el amor avanza como un caballo sin frenos. Es ahí en donde aparece la locura: los cuerpos se buscan, chocan, se rompen.



Nos acompañan para conversar Tamara Tenenbaum, escritora y filósofa, que habla sobre un amor sin garantías y Lucia Bringas, psicoanalista, que se adentra en sus laberintos más oscuros.