"El latido del presente" de Gabriel Chamé Buendía llega este viernes a Córdoba

Este viernes a las 18 en la sede de ADIUC, Haya de la Torre y Rogelio Martínez, Ciudad Universitaria, presentarán el libro "El latido del presente" del reconocido actor, director y clown Gabriel Chamé Buendía.

Con la presencia del autor, coordinarán Julieta Daga, Elena Cerrada y Pablo Carro.

Chamé Buendía firmará los ejemplares que estarán disponibles en un stand de El Espejo Libros.

Dice el autor:

"La intención de este libro es continuar un espacio de investigación teatral y pedagógica, dar rumbos, pensar, filosofar y aportar a la calidad de vida.

No busco con el mismo desarrollar un método ni un manual de actuación, ni se ofrecerá un catálogo de ejercicios. No me gusta la idea de ser demasiado didáctico o escolar, creo que un libro sirve como generador de motivaciones. Prefiero cierta incertidumbre ante el pensamiento y su práctica que direccionar un camino en algo tan poco seguro como es el teatro.

Es un libro sobre la actuación y el oficio del cómico con el objetivo de ayudar a actrices y actores en su camino".

Sobre Gabriel Chamé Buendia

Es un teatrista de dimensiones nacionales e internacionales. Actor, clown, adaptador, director, docente y productor teatral, su trabajo se despliega en América Latina, Europa y Asia.

En Argentina, ha sido actor y asistente de dirección en la Compañía Argentina de Mimo dirigida por Ángel Elizondo, discípulo de Étienne Decroux. El grupo montó siete espectáculos censurados por la dictadura militar.

Fue miembro fundador y actor del mítico Clú del Claun, compañía de clown teatral que paseó su nueva visión estética por América Latina y España.

En Europa desarrolla tanto la dirección como la investigación teatral y la docencia en espacios tales como el RAW Berlin-Friedrichshain, el Instituto de Teatro de Sevilla, el Estudio de J.C.Corazza, Laboratorio Layton, Estudio 3, Escuela Cristina Rota y “Gabriel Chamé Buendia estudios teatrales” en Madrid, L’École Nationale du Cirque de Rosny sous Bois, el Samovar, La Cascade y L´École de la Comédie de Saint Étienne en Francia. Así como en diversas ciudades latinoamericanas.

Su teatro

La práctica viva del teatro de Gabriel Chamé Buendía supera lo territorial. Este singular artista argentino ha desarrollado un fecundo camino europeo. El suyo es un teatro que expande fronteras. Un teatro del mundo.

Entre los espectáculos de su vasta trayectoria europea como actor y director destacan:

Una temporada en el Infierno, (Arthur Rimbaud), Ubú Rey (Alfred Jarry), El Pájaro Verde (Carlo Gozzi), Todo va Vian (Boris Vian), Las Criadas (Jean Genet), Trilogía del Veraneo (Carlo Goldoni), Los Hidalgos de Verona, Trabajos de Amor Perdidos, Cuento de Invierno (William Shakespeare).

En el “Cirque du Soleil”, fue clown del espectáculo Quídam, que hizo una amplia gira por Europa, Estados Unidos y Japón.

De sus creaciones internacionales se destacan los unipersonales Llegué para irme y Last Call (Último Llamado). Así como, Othelo. Termina mal, una particular reescritura de la tragedia de Shakespeare (Premio Teatro del Mundo 2013).

En co-creación con la compañia Les Nouveaux Nez, Francia 2016, estrena Triiio 154 Años de Experiencia.

Adapta y dirige Cymbeline, (Shakespeare) en la Comédie de Saint Étienne, Francia 2019.

Co-dirige Bonobos, Teatro Lola Membrives, Buenos Aires 2019.

Dirige The Hole X en Espacio Ibercaja Delicias, Madrid 2021.

Sus obras se presentaron en espacios emblemáticos como Teatro General San Martín (Buenos Aires) y Teatro Nacional Cervantes (Buenos Aires), Teatro Nacional de Costa Rica, Théâtre de la Ville (París), Centre George Pompidou (París), Festival de Avignon, Vidy Lausanne (Suisse), Teatro El Matadero (Madrid). Así como, en Barcelona, Sevilla, Cambridge, México, Colombia, Canarias, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, entre otros.