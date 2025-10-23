“El padre del año”, “Springsteen“ y ”Los renacidos“ en los estrenos de Cinemacenter Rivera

Las nuevas películas disponibles en Cinemacenter Rivera son: Chainsaw Man - La película: Arco de Reze; Los renacidos; El padre del año; Super Wings; Springsteen: Música de ninguna parte; Good Boy y A pesar de ti.

Siguen en la cartelera de Cinemacenter Rivera: Mascotas al rescate; La Casa de Muñecas de Gabby: la película; Tron Ares; Teléfono Negro 2; Frankie y los monstruos.

Horror Fest

Las renovadas salas de Cinemacenter en Córdoba, anunciaron la llegada de películas de terror y suspenso para ver en la próxima fecha de Halloween. Se trata del Horror Fest, donde se podrán ver filmes como Scream, El Exorcista, La hora de la desaparición, El Conjuro 4, Pesadilla, Destino final.

El evento se presentará del 30 de octubre al 5 de noviembre. Puedes consultar todas las películas y funciones en cinemacenter.com.ar

Mirá los estrenos de cine la semana:

Chainsaw Man - La película: Arco de Reze

Por primera vez, Chainsaw Man llega a la gran pantalla en una épica aventura cargada de acción que continúa la exitosa serie de anime.



Denji trabajaba como Cazador de Demonios para los yakuza, intentando saldar la deuda que heredó de sus padres, hasta que fue traicionado y asesinado por ellos. Al borde de la muerte, su querido perro-demonio con motosierra, Pochita, hizo un pacto con él y le salvó la vida. Esto los fusionó, dando origen al imparable Chainsaw Man.

Ahora, en medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos, una misteriosa chica llamada Reze entra en su vida, y Denji se enfrenta a la batalla más peligrosa hasta ahora, impulsado por el amor en un mundo donde la supervivencia no tiene reglas.

Dirección: Tatsuya Yoshihara.

Springsteen: Música de ninguna parte



La película retrata el proceso de creación del álbum “Nebraska” lanzado en 1982 por Bruce Springsteen cuando él era un joven músico en la cúspide del estrellato mundial que luchaba por conciliar las presiones del éxito con los fantasmas de su pasado. Realizado en una grabadora de 4 pistas en la habitación de Springsteen en Nueva Jersey, el álbum marcó un momento de inflexión en su vida y es considerada una de sus obras más perdurables, un disco acústico crudo y atormentado poblado de almas perdidas que buscan una razón para creer.

Dirección: Scott Cooper.

A pesar de ti

Basada en el libro de Colleen Hoover. Una madre y su hija exploran lo que queda tras un accidente devastador que revela una traición impactante y les obliga a afrontar secretos familiares, redefinir el amor y redescubrirse. Es una una historia de crecimiento, resiliencia y autodescubrimiento tras una tragedia.



Dirección: Josh Boone. Con Allison Williams, Mackenna Grace, Dave Franco, Mason Thames.

Good Boy

La historia sigue a Todd, quien tras la muerte de un familiar se muda con su perro Indy a la antigua granja de su abuelo, un lugar con oscuros rumores de estar embrujado. Mientras Todd ignora las advertencias, Indy comienza a percibir presencias invisibles para los humanos. Sin poder comunicarse con palabras, el perro deberá enfrentarse a fuerzas malignas para proteger a su dueño, convirtiendo la lealtad en su arma más poderosa frente al horror.

Dirección: Ben Leonberg. Con Shane Jensen, Larry Fessenden, Arielle Friedman.

El padre del año

La tranquilidad de la vida de Andy Goodrich se ve interrumpida, cuando su esposa y madre de sus hijos gemelos de 9 años entra en un programa de rehabilitación y lo deja solo con sus hijos pequeños. Ante esta responsabilidad, Goodrich va a necesitar el apoyo de su hija de su primer matrimonio, Grace. De esta manera se transforma en el padre que ella siempre deseó.

Dirección: Hallie Meyers-Shyer. Con Michael Keaton, Mila Kunis.

Los renacidos

Dos hermanos enemistados y un oscuro negocio: ayudar a personas a fingir su propia muerte para luego cruzarlas a través de la frontera. Una compleja operación pondrá en peligro sus vidas y los obligará a definir el destino de la herencia familiar.

Dirección: Santiago Esteves. Con Marco Antonio Caponi, Pedro Fontaine.

Super Wings: Máxima velocidad

Sky, el avión más rápido del mundo deberá defender la Tierra contra un ex fabricante de juguetes empeñado en secuestrar a niños influyentes en las redes sociales. Podrá Sky salvar la Tierra a Máxima Velocidad?

Dirección: Gil Hoon Jung.