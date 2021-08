Ya se encuentra disponible en la plataforma streaming de Netflix, la nueva producción argentina "El Reino". En la serie participa un elenco de reconocidos actores nacionales como Chino Darín, Diego Peretti, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, Peter Lanzani y Mercedes Morán, entre otros.



"El Reino" cuenta con 8 episodios de una primera temporada, que dejaron un final abierto. Se trata de una historia dramática y oscura que rodea a los cuestionables valores de un pastor que es candidato a vicepresidente y que en pleno acto de cierre de campaña, asesinan al hombre que esperan que se convierta en el futuro presidente de la Argentina. Desde ese momento se abren diferentes interrogantes que se irán resolviendo en una trama cargada de corrupción política y religiosa.



Para celebrar el estreno de la serie, Netflix compartió interesantes datos sobre la producción y el trabajo de quienes hicieron posible "El Reino".

El gran debut

"El Reino" es la primera historia que crean y escriben en conjunto Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeyro. Es también el debut de Piñeyro en la dirección de series. Además, es la primera vez que la productora K&S (responsable de aclamadas películas como Relatos Salvajes, El Clan, entre otras) produce este formato.



El detrás de escena en números

-Darle vida a esta historia llevó más de 1300 horas de rodaje.

-Más de 90 personas trabajaron en el detrás de escena en los distintos equipos de producción.

-Alrededor de 3300 extras participaron en distintas escenas. Entre ellas, las del evento de cierre de campaña y las reuniones en el templo que fueron grabadas justo antes de que comenzara la pandemia.

La construcción del mundo de "El Reino"

-Los set principales tardaron 2 meses en ser armados.

-Se utilizaron más de 50 locaciones y decorados, tanto en exteriores como en interiores y se grabaron escenas en las provincias de Buenos Aires y Jujuy.

-Varias escenas tuvieron lugar en locaciones reales, entre ellas, las más destacadas son: el Centro Cultural Kirchner, el Movistar Arena, la Legislatura Porteña, el Hotel Alvear de Buenos Aires y la cárcel de Caseros.

La música de "El Reino"

-La cantante argentina Cazzu interpreta la canción original para la apertura de la serie llamada “Sobre mi tumba”. La canción fue creada por Cazzu y Nicolás Cotton, el compositor musical de la serie.

Mirá el videoclip oficial de "Sobre mi tumba":

En palabras de sus creadores

Marcelo Piñeyro habla sobre su experiencia realizando su primera serie "Yo estoy muy contento con el trabajo que hicimos. Siento que es una historia nueva que no tiene antecedentes, que no se ha hecho nada parecido hasta ahora. Por un lado los libros son estupendos, el elenco es soñado y el nivel de producción es muy alto. Es muy sorprendente poder hacer una producción argentina de estas características. Y además, la serie tiene un pulso narrativo que no afloja y que no para de crecer a través de cada capítulo. Cada uno es mejor que el anterior y atrapa la atención del espectador hasta el final".

La elección de contar una historia de personajes

"Nosotros encaramos el proyecto siempre desde los personajes, son ellos quienes nos van marcando lo que pasa. Queríamos narrar cuál es la historia de esta familia, estas relaciones y qué es lo que les pasa a cada uno", cuenta Claudia Piñeiro.

"La serie tiene 8 capítulos para que cada uno de los seis personajes protagónicos tenga su espacio y su oportunidad de desarrollo. Entonces teníamos un primer capítulo de presentación del conflicto y de la historia, un último capítulo de resolución y en el medio un capítulo dedicado a revelar algo nuevo de cada uno de los personajes que hiciera avanzar la historia", revela Marcelo Piñeyro.

Claudia Piñeiro y los desafíos de crear esta historia en pandemia: "Durante la pandemia nosotros nos encontramos con que había escenas que ya estaban escritas, que no iban a poder ser filmadas como fueron pensadas y que había que cambiar. En casi todos los casos, sentimos que esos cambios fueron para mejor. Lo que se nos ocurrió nos terminó pareciendo que en realidad era mejor que la idea original, así que en ese sentido no sentimos que hayamos perdido al hacer esos cambios sino que ganamos".