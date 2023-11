Llega el estreno en la ciudad del film “El silencio de los hombres”, de la directora, guionista, productora y poeta cordobesa, Lucía Lubarsky.

“Un padre y un hijo atravesados por mandatos familiares deciden finalmente hablar. Bicho, Emma y Andrés ponen en crisis lo que se espera de ellos. La directora parte de los hombres de su familia para llegar a desconocidos. Indaga en los miedos, complicidades, contradicciones y violencias que viven como varones. ¿Qué ocultan en el silencio?”, plantea la sinopsis.



El film estará disponible en el Espacio INCAA Cine Arte Córdoba (27 de Abril 275), con funciones este jueves y viernes a las 19.



La directora se presenta junto al equipo de realización para charlar con el público. Invita DIVAC (Colectiva Audiovisual Feminista).



Sobre la directora

En su recorrido profesional, Lucía Lubarsky dirigió la serie documental “Nosotras” en 2022 y la miniserie documental “ARDE” en TV Pública en 2023. Dirigió el cortometraje "Instantáneas", que participó en distintos festivales nacionales e internacionales. Sus cortometrajes "Mujeres del Ajusco", "Morir en Varanasi" y "Estar Viva" se exhibieron en el Festival de Cine de Mar del Plata. “Morir en Varanasi” fue ganador del concurso del Centro Cultural Kirchner “Poesía Ya”.



Se encuentra desarrollando su segundo largometraje documental, ganador del Fondo Nacional de las

artes. Escribió dos libros de poesía "El sonido de la luz" y "La distancia habitable".



"El silencio de los hombres" es su ópera prima.





Sobre la película, Lubarsky expresa: "Desde hace décadas los feminismos nos organizamos en redes, encuentros,

manifestaciones masivas, creando prácticas colectivas y nuevas narrativas. Hace años que me vengo preguntando junto a amigas y compañeras sobre las inquietudes de los varones y sobre qué espacios encuentran y se dan para compartir sus miedos, sus contradicciones, las violencias que sufren y practican, su deseo, sus lugares de no saber. En definitiva, dónde están parados, qué sienten y qué registran y pueden decir de eso que sienten".



También agrega: "Con “El silencio de los hombres” busco construir una mirada atenta pero no ingenua, una observación crítica que abra la escucha suspendiendo juicios punitivos para entrar en estado de pregunta y retomar el ejercicio documental como oportunidad de entrar en conversación, como decía Eduardo Coutinho. Diría que la película es sobre todo la sensación que quede remanente una vez que se apague la pantalla, son las preguntas

que puedan llevarse para hacerse junto con otros y otras. Espero que esa huella abra nuevos espacios de pensamiento y discusión, aún desde la incomodidad".