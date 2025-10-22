Netflix Argentina prepara su catálogo con el lanzamiento de títulos muy populares.



Entre las novedades del mes, se lanzan Stranger Things: Temporada 5: Parte 1; Envidiosa: Temporada 3; y el reality El juego del calamar: El desafío: Temporada 2.



Entre los filmes más esperados, estarán: Las locuras; Frankenstein en la versión de Guillermo del Toro; y Sin cortes con Ed Sheeran, una película filmada en tiempo real, en la que el artista interpreta sus éxitos en una sola toma continua por las calles de Nueva York. Este especial fue dirigido por Philip Barantini, conocido por su trabajo en Adolescencia, y busca ofrecer una experiencia inmersiva y espontánea.

Además, se podrán ver los documentales que retratan la vida del actor y director estadounidense Eddie Murphy y la cantante mexicoestadounidense Selena Quintanilla y su banda familiar.

Mirá todos los títulos que llegan a Netflix Argentina en noviembre:

Series

El juego del calamar: El desafío: Temporada 2 (04/11/2025)

Mediante desafíos impredecibles y juegos de alta tensión inspirados en la popular serie, este reality de competencia le da vida al fenómeno de “El juego del calamar”.

Muerte por un rayo (06/11/2025)

Esta es la historia de James Garfield, quien, tras una infancia muy dura, llegó a convertirse en el vigésimo presidente de EE. UU., y de Charles Guiteau, el hombre que lo asesinó.

El show de Vince Staples: Temporada 2 (06/11/2025)

Tras la muerte de su tío, una leyenda del fútbol americano, Vince se lanza a una aventura extraña, divertida y —por momentos— terrorífica en la que explora su complicada vida.

El joven Sheldon (07/11/2025)

Sheldon Cooper, un brillante pero torpe niño de nueve años, deja a todos boquiabiertos con su inteligencia en la escuela. Una serie derivada de «La teoría del Big Bang».

Selling The OC: Temporada 4 (12/11/2025)

En California, las rivalidades y los rumores aumentan tras la llegada de tres nuevas agentes que cambian la dinámica y ponen a prueba amistades duraderas.

La bestia en mí (13/11/2025)

Una famosa autora acaba envuelta en un retorcido juego mental con su rico y poderoso vecino nuevo… que podría ser un asesino.

El cuco de cristal (14/11/2025)

Con la esperanza de saber más sobre el donante de su corazón, una joven doctora llega a un pueblo en la montaña donde décadas de tragedias misteriosas atormentan a la comunidad.

Envidiosa: Temporada 3 (19/11/2025)

Luego de reconciliarse con algunas inseguridades que la marcaron en el pasado, Vicky se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades. Si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes: la vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de afianzarse profesionalmente en un entorno competitivo. Lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde Vicky deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos... sin perder el equilibrio.

Un hombre infiltrado: Temporada 2 (20/11/2025)

Charles se infiltra en un campus universitario, donde los sospechosos son tan peculiares como las pistas y las aventuras se tornan demasiado personales.

¿Es pastel? Festividades: Temporada 2 (25/11/2025)

Artistas pasteleros hacen obras de arte comestibles, desde árboles de Navidad hasta figuras festivas, para competir por un gran premio en efectivo.

Stranger Things: Temporada 5: Parte 1 (26/11/2025)

Otoño boreal de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales, y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el Gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez.

Películas

La verdad oculta (01/11/2025)

Este drama narra la historia de un patólogo forense que estableció un vínculo entre las contusiones de los jugadores de la NFL y los trastornos cerebrales.

Líbranos del mal (01/11/2025)

Un policía hace equipo con un sacerdote jesuita para investigar una serie de posesiones satánicas que amenazan Nueva York... y a su propia familia.

El último maestro del aire (03/11/2025)

El último sucesor de los maestros del aire debe aprender a dominar los cuatro elementos. Solo así podrá enfrentarse a la Nación de Fuego... y restaurar la paz en su mundo.

Transformers (04/11/2025)

Cuando descubre que su primer auto es un robot extraterrestre que cambia de forma, Sam Witwicky pasa a ser la persona clave para salvar a la Tierra de los Decepticons.

Transformers: La era de la extinción (04/11/2025)

Cinco años después de la destrucción de Chicago, los humanos están en contra de los robots. Pero un padre soltero e inventor resucitará a uno que salvará al mundo.

Transformers: La venganza de los caídos (04/11/2025)

Sam Witwicky y Mikaela Banes vuelven para ayudar a Óptimus Prime y los autobots. Juntos, librarán una batalla colosal para evitar que los Decépticons destruyan la Tierra.

Transformers: El último caballero (04/11/2025)

Cuando Óptimus Prime da un giro siniestro, Cade Yeager se une a un grupo de autobots para detener un malvado plan para destruir la Tierra.

Transformers: El lado oscuro de la luna (04/11/2025)

Cuando Óptimus Prime se entera de una nave Transformer derribada en la luna, lidera una misión para rescatar al piloto: su mentor, Sentinel Prime.

Tiempo de matar (05/11/2025)

Un padre negro se venga de los hombres blancos que atacaron brutalmente a su hija. Ahora, un abogado de pueblo lo defiende en una corte de Misisipi.

Troya (05/11/2025)

La reina Helena huye de Esparta para estar con su amado, el príncipe de Troya. En represalia, los griegos reúnen a todo su ejército y se preparan para una larga guerra.

Focus: Maestros de la estafa (06/11/2025)

Tres años después de terminar un romance con su protegida, el estafador Nicky Spurgeon la encuentra al otro lado de su nuevo y elaborado fraude.

Un golpe con estilo (07/11/2025)

Despojados de sus pensiones por un banco, tres amigos de toda la vida idean un plan para robarlo y recuperar su dinero, pero tienen que estar un paso por delante del FBI.

Nace una estrella (07/11/2025)

Una aspirante a cantante y un músico consagrado inician una apasionada relación. Pero mientras la carrera de ella despega, él se hunde en una espiral de autodestrucción.

Miss Simpatía (07/11/2025)

Gracie Hart, una agente del FBI desarreglada y fuera de moda, debe infiltrarse y participar en un concurso de belleza para frustrar un ataque terrorista.

Frankenstein (07/11/2025)

El ganador del Oscar® Guillermo del Toro adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición.

La ola (14/11/2025)

Olas de cambio contra el abuso estallan en la universidad cuando el testimonio de Julia, marcado por una noche confusa, se convierte en el centro de un movimiento por la justicia.

Una Navidad EXtra (12/11/2025)

Ellos solo quieren un divorcio amigable y una última celebración en familia, pero nuevos amores y viejos sentimientos complican sus planes.

Rescatando al soldado Ryan (13/11/2025)

Luego del Día D, el Cap. John Miller y un grupo de soldados se adentran en territorio enemigo para rescatar a un paracaidista que ha perdido a tres hermanos en combate.

La isla siniestra (14/11/2025)

Mientras investiga la desaparición de una reclusa en un hospital psiquiátrico, un alguacil federal termina envuelto en una red de mentiras y comienza a dudar de sí mismo.

Pequeños secretos (14/11/2025)

Los Ángeles, años 90. El ayudante de un sheriff y un detective se unen para atrapar a un astuto asesino en serie, pero sus diferencias personales ponen en riesgo la misión.

Furiosa: De la saga Mad Max (16/11/2025)

Arrebatada de su exuberante y fértil tierra natal, Furiosa cae en manos de un malvado caudillo, Dementus, en busca de un oasis en el árido Yermo.

El encanto del champán (19/11/2025)

Una ambiciosa ejecutiva estadounidense viaja a París decidida a adquirir una marca de champán antes de Navidad…, pero se enamora del heredero de ese burbujeante imperio.

El hijo de mil hombres (19/11/2025)

En un pequeño pueblo, un solitario pescador que anhela un hijo es atraído por una luz etérea que lo vincula con otras personas... y sus más recónditos secretos.

Las locuras (20/11/2025)

Seis mujeres, unidas por “una amiga” en común. Esa que tarde o temprano nos visita a todos y nos permite decantar la realidad, tomar decisiones y cambiar nuestras vidas: la locura.

Viaje al centro de la tierra (21/11/2025)

Mientras buscan a su hermano perdido, un profesor de Geología, su sobrino y su guía quedan atrapados en un extraño mundo muy por debajo de la superficie terrestre.

Sin cortes con Ed Sheeran (21/11/2025)

Un cantante. Una ciudad. Una oportunidad. En esta experiencia musical filmada en tiempo real, Ed Sheeran conquista Nueva York con sus éxitos.

Contenido coreano

Tú siempre estuviste ahí (07/11/2025)

Dos mujeres creen que el asesinato es la única escapatoria de la violencia doméstica..., hasta que un visitante inesperado amenaza con arruinar su plan y destruir su mundo.

Beso dinamita (12/11/2025)

Una historia de una mujer soltera que finge ser madre para asegurar un empleo por supervivencia, y el romance que surge con su líder de equipo que se enamora de ella.

Documentales y especiales

Marines (10/11/2025)

Esta atrapante serie documental sigue a una excepcional unidad de marines mientras realiza peligrosos ejercicios de combate en el océano Pacífico.

Soy Eddie (12/11/2025)

En este documental plagado de estrellas, Eddie Murphy revive su paso de comediante juvenil a leyenda de Hollywood con honestidad brutal y humor.

Selena y Los Dinos (17/11/2025)

Material inédito y entrevistas íntimas celebran la vida y el legado de la cantante mexicoestadounidense Selena Quintanilla y su banda familiar.

Desapariciones: ¿Vivos o muertos?: Temporada 2 (24/11/2025)

Una joven desaparece a mitad de la noche. Un hombre abandona todas sus pertenencias. La policía enfrenta nuevos casos en esta escalofriante serie sobre crímenes reales.

Niñez y familia

Gato con Botas (01/11/2025)

Un felino legendario va a la Tierra de los Gigantes con sus amigos Humpty Dumpty y Kitty Patitas Suaves en búsqueda de su mayor tesoro: la gansa dorada.

Stuart Little 2: La aventura continúa (01/11/2025)

La vida se complica para el valiente ratón Stuart y el travieso gato Snowbell cuando una nueva amiga vuela directo a las garras de un despiadado halcón.

Dr. Seuss: Los Sneetches (03/11/2025)

En este especial lleno de música ambientado en el mundo del Dr. Seuss, dos pequeñas Sneetches de comunidades rivales entablan una inesperada amistad en una isla rodeada de playas.

El payaso Plim Plim: Un héroe del corazón (05/11/2025)

Plim Plim es un alegre payaso que usa la música y la magia para enseñar a los más peques sobre la amabilidad, la amistad, la responsabilidad ¡y mucho más!

Sesame Street (10/11/2025)

Esta nueva versión de la clásica serie «Sesame Street» llega con los personajes que tanto adoras, los segmentos favoritos de los fans ¡y nuevas maneras de jugar!

En sueños (14/11/2025)

Tras adentrarse en el caótico mundo de sus propios sueños, dos hermanos van en busca de alguien que puede concederles su mayor deseo: la familia perfecta.

Academia Unicornio: Capítulo 4 (13/11/2025)

¡Hay un misterio por resolver! Cuando la celebración del solsticio de invierno sale mal, los Zafiros se proponen salvar el día… y descubren el verdadero sentido de la festividad.

La casa de muñecas de Gabby: Temporada 12 (17/11/2025)

Desde abrir una adorable cafetería hasta entrenar a un tierno bebé dragón, Gabby y sus amigos lo dan todo para hacer que el mundo sea un lugar mejor.

Jurassic World: Teoría del dinocaos: Temporada 4 (20/11/2025)

La amistad de los seis de Nublar deberá superar pruebas nunca antes vistas, pero el equipo hará todo lo posible por rescatar dinosaurios, resolver problemas… y sobrevivir.

Anime

ONE PIECE: Zou ③ (01/11/2025)

Luffy logra una alianza entre piratas, samuráis y los minks, pero la celebración se acaba cuando la flota de Jack ataca a Zunesha.

ONE PIECE: Whole Cake Island ① (01/11/2025)

Los Sombrero de Paja zarpan hacia Whole Cake Island, donde uno de los Cuatro Emperadores, Big Mom, organiza un matrimonio arreglado entre Sanji y su hija.

Naruto Shippuden: Temporada 19 (20/11/2025)

Comienza la nueva ronda de exámenes Chunin, que se celebra conjuntamente en Konoha y Suna. En secreto, los organizadores esperan que las pruebas alejen a Akatsuki.