“Esperanza entre los verdes”: la muestra de Clotilde Palacios Juárez que recorre flores y paisajes
La exposición se puede visitar hasta el 19 de septiembre en la Asociación Dante Alighieri (Duarte Quirós 44).
La artista plástica Clotilde M. Palacios Juárez inauguró la muestra de pinturas “Esperanza entre los verdes”.
La exposición se exhibe en la Asociación Dante Alighieri (Duarte Quirós 44) de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, hasta el 19 de septiembre.
“Un largo camino recorrido por el arte. Nunca perdí la fe: con esfuerzo se alcanzan las metas”, expresa Clotilde e invita a disfrutar de su muestra artística. “Los cuadros mostrarán pinturas de flores y paisajes de un viaje que hice al sur”, agrega la artista.