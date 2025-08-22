La artista plástica Clotilde M. Palacios Juárez inauguró la muestra de pinturas “Esperanza entre los verdes”.



La exposición se exhibe en la Asociación Dante Alighieri (Duarte Quirós 44) de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, hasta el 19 de septiembre.



“Un largo camino recorrido por el arte. Nunca perdí la fe: con esfuerzo se alcanzan las metas”, expresa Clotilde e invita a disfrutar de su muestra artística. “Los cuadros mostrarán pinturas de flores y paisajes de un viaje que hice al sur”, agrega la artista.