La artista plástica Clotilde M. Palacios Juárez inaugura este viernes a las 17.30, la muestra de pinturas "Esperanza entre los verdes".



La exposición se exhibe en la Asociación Dante Alighieri (Duarte Quirós 44) de lunes a viernes de 16 a 20 horas, hasta el 19 de septiembre.



“Un largo camino, recorrido del arte. Nunca perdí la fe de demostrar: con el esfuerzo se alcanzan metas”, expresa Clotilde e invita a disfrutar de su muestra artística. “Los cuadros mostrarán pinturas de flores y paisajes de un viaje que hice al Sur”, agrega la artista.