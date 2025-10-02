La obra internacional de teatro "Exitus" explora la muerte a través de las historias entrelazadas de cuatro personajes que se enfrentan a ella desde diferentes perspectivas. La obra, cuyo título significa «salida» en medicina, aborda el tema con humor y ternura. Fechas y horarios: sábados de octubre a las 21 h en Teatro La Cochera. Fructuoso Rivera 541.

El título «Exitus» es la abreviatura de exitus letalis, que en latín significa «salida mortal», y la obra muestra cómo distintas personas se enfrentan a este evento inevitable. Son dos historias en paralelo relacionadas con el concepto de la muerte que, en algún momento, se cruzan: dos hermanos que luchan por encontrarse y dos funerarios que descubren su trabajo.

En escena: Sebastián Salomón y Mariano Di Rienzo.

Dirección general: Sebastián Salomón.

Origen: España.

Auspicia: La Cova del Drac.

Fechas y horario: sábados 21 h en Teatro La Cochera. Anticipadas por Antesala.com.ar