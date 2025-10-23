El Teatro Comedia será escenario de “Fantasmáticas”, una obra realizada en coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Municipalidad de Córdoba.



La obra fue escrita por Tania Leyes y dirigida por Luciano Delprato. Cuenta con las actuaciones de Nora Sommavilla, Sara Estrella Rohrstock y Amalia Freytes.





La pieza teatral fue seleccionada sobre un total de 66 postulaciones presentadas en el marco de la convocatoria abierta TNC Produce en el país 2025, una iniciativa que impulsa la creación teatral en distintas provincias de Argentina.

El estreno es el viernes 24 a las 20.00, e iniciará una temporada de trece funciones que se extenderá hasta el 29 de noviembre, con presentaciones todos los viernes y sábados, y los jueves 20 y 27 de noviembre, siempre a las 20.00 y en la Sala Mayor del Teatro Comedia (Rivadavia 254).

Sobre la obra

Fantasmáticas cuenta la historia de Eunice, Esmeralda y Estrella, tres actrices que conviven en un teatro en ruinas. Entre recuerdos, delirios y ensayos inconclusos, intentan volver a crear y ser vistas, enfrentando con humor, ternura y lucidez los prejuicios que recaen sobre la vejez. La obra propone una mirada vital sobre el paso del tiempo, reivindicando la experiencia y el deseo como fuerzas que permanecen vivas en cualquier etapa de la vida.

“Fantasmáticas” cuenta con música original de Pablo Cécere, diseño de iluminación de Agus Charra, vestuario de Billy Petrone y Carolina Figueroa, caracterización de María Cecilia Díaz y escenografía de Luciano Delprato, Lian Isso, Noe de los Pájaros y Gon Castañeda; asistencia de dirección de María Paula Del Prato; producción local de Victoria Bonel Vigliano y gestión de públicos local de Ximena Silbert y Victoria Bonel Vigliano.



Para verla:

Las entradas son gratuitas y pueden retirarse el mismo día de cada función, de 16:00 a 20:00, en la boletería del teatro (Rivadavia 254). También se podrán reservar online a través del formulario disponible en este enlace, con retiro hasta 15 minutos antes del inicio. Se podrán reservar 4 entradas por personas.



Además, está abierta la convocatoria para instituciones educativas y comunidades interesadas en asistir en grupo, destinada a estudiantes desde 3º año del nivel secundario y a personas a partir de los 15 años. Podrán inscribirse a través del siguiente formulario.

Sobre el proceso de selección de la obra

El elenco fue seleccionado tras una audición pública realizada en junio en la ciudad de Córdoba. La convocatoria estuvo dirigida a actrices, mayores de 65 años, radicadas en Córdoba y alrededores. El evento contó con la inscripción y participación de más de 30 actrices. Esta selección fue parte del proceso de producción local que caracteriza al programa TNC Produce en el País.





TNC produce en el país

TNC Produce en el país es el resultado de diversos programas federales implementados a lo largo del tiempo por las sucesivas administraciones del Teatro Nacional Cervantes. Estas iniciativas, con variantes y modalidades que se ajustan cada año, han consolidado una propuesta clave para descentralizar y diversificar la producción teatral en el país.



Su objetivo principal es fomentar la producción, la investigación, la formación y la experimentación escénica en todo el territorio nacional. A través de esta iniciativa, se busca identificar y visibilizar las múltiples manifestaciones escénicas del país, promoviendo la riqueza y diversidad cultural de las regiones.



Este programa complementa la visión original de Cervantes Federal, pero con un enfoque particular: producir obras localmente en colaboración con artistas y técnicos de las provincias, impulsando la creación desde y para las comunidades de cada región.