"Fernet con Caipirinha": una fusión artística entre Argentina y Brasil

La Secretaría de Fortalecimiento Vecinal y Deportes, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a la disfrutar la muestra Fernet con Caipirinha / El Arte que nos Une, en el Museo Metropolitano de Arte Urbano (Plaza España).



La propuesta reúne a más de 50 artistas de Argentina y Brasil en un recorrido que cruza las escenas contemporáneas de Córdoba y Río de Janeiro.

Bajo la curaduría de Pablo Curutchet, Mario Camargo y Marcelo Palmar Rezende, las obras están ubicadas en las dos plantas del museo y en distintos espacios de Plaza España, proponiendo recorridos diversos y experiencias abiertas al entorno urbano.

Pintura, escultura, dibujo, instalación, performance, video e intervenciones forman parte de esta muestra.

Las piezas proponen una reflexión abierta sobre los modos de vincularnos en tiempos marcados por la incertidumbre: el cuerpo en la calle, el recuerdo en los muros, la fiesta como resistencia, el caos como modo de construir, el dibujo como gesto de cuidado.



Fernet con Caipirinha es un retrato coral del presente sudamericano: contradictorio, afectivo y compartido. Una exposición que se instala como pregunta antes que como respuesta, como mezcla antes que como síntesis, como encuentro antes que como frontera.



Con entrada libre y gratuita, la muestra podrá visitarse hasta el 5 de octubre dentro de los horarios de apertura del museo, de martes a viernes de 10:00 a 20:00, y fines de semana de 12:00 a 20:00.