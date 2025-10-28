Después del éxito arrollador que logró con su festival Futttura en Tecnópolis, Tini Stoessel anunció que llevará su megashow por distintas ciudades de Argentina y Latinoamérica, y Córdoba será una de las paradas más esperadas por sus seguidores.



La cantante confirmó que se presentará el 21 de marzo de 2026, en lo que promete ser una noche inolvidable. Aunque la producción aún no brindó información sobre la venta y precios de las entradas, fuentes cercanas adelantaron que el recital tendrá lugar en el estadio Mario Alberto Kempes, escenario habitual de los grandes espectáculos internacionales en la provincia.

El anuncio generó una fuerte expectativa entre los fanáticos cordobeses, que celebraron en redes sociales el regreso de la “Triple T” con mensajes de entusiasmo y cuenta regresiva para el show.



Con una puesta en escena repleta de luces, efectos visuales, coreografías impactantes y un mensaje de empoderamiento, Futttura se consolidó como una de las propuestas más ambiciosas de Tini. El espectáculo combina lo mejor de su carrera musical con una producción de alto nivel que marcó tendencia en la escena pop del país.

Ahora, Córdoba se prepara para recibir a una de las artistas más influyentes del pop latino, en un show que promete reunir a miles de fans en una celebración de música, baile y energía.

Últimos lanzamientos musicales

Tini publicó recientemente dos videoclips, se trata de “Down” y “Una noche más”.

El último lanzamiento es "Down":

Anteriormente publicó la canción “Una noche más”. La estrenó en octubre con un videoclip con escenas sensuales junto al actor Jorge Lopez, con el cual protagoniza la serie Quebranto.

