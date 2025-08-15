La obra “Grises” se presenta en el escenario del Teatro María Castaña. Se trata de una adaptación de “Gris de ausencia”, la novela de Tito Cossa con dirección de Marxela Etchichury.



Las funciones son los sábados 16, 23 y 30 de agosto a las 21, en la sala de Tucumán 260.



“Gris de ausencia" es una comedia de emociones que aborda la temática de la

migración y sus profundas implicaciones en el seno familiar. La obra, que resuena

con la historia de cientos de familias argentinas, ofrece una reflexión sobre las

experiencias, los recuerdos y las expectativas que acompañan a quienes se ven

obligados a dejar su hogar.



Elenco: Marxela Etchichury, Edu Bertello, Norma Noemí Pellegrino, Verónica Oyola, Jorge Navarro, Lalu Munizaga y Andrea Stancampiano, se enriquece con la incorporación de escenas de improvisación.



Estas escenas, fruto de un trabajo de entrenamiento con Eugenia Disandro, permitirán explorar las vivencias, los anhelos y las posibles trayectorias de los personajes, ofreciendo al público una experiencia teatral única y dinámica. La obra invita a sentir las emociones que se transportan y se construyen a través de las idas y venidas. El público, a través de su participación, tendrá la oportunidad de ser testigo de las múltiples facetas de estos personajes entrañables.



Este proyecto se realiza de manera simultánea con una compañía de Teatro de Madrid bajo la dirección de Angela Tejedor García, con entrenamiento de Impro de

Jorge López Ruiz. Ambas compañías trabajan simultáneamente Todos los grises de

todas las ausencias. Como parte fundamental de este proyecto, las compañías están

formadas por actores y actrices que han trabajado juntos gracias a nuestros

procesos migratorios de vida.

Para reservar entradas comunicarse al teléfono 351 8117130