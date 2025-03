El ciclo de teatro “Historias de mujeres por mujeres” se llevará a cabo en la sala Azucena Carmona del Teatro Real, a próposito del mes de la mujer.

Participan las obras: Serafinas, Flores Rojas, Magdalena, N°392, je suis Soy Camille Claudel y como extra, suman la del elenco oficial Útero Bicorne.

Las funciones serán a las 20,30 h y esta es la programación:

* Miércoles 5 : N° 392, je suis Soy Camille Claudel

Soy Camille de Claudel de Caíta Barberán y Marxela Etchichury es una obra de teatro e instalación. Esta puesta es un ritual que evoca, a través del acto teatral, a la escultora francesa Camille Claudel, su vida y obra. También invoca a las artistas silenciadas y olvidadas.Con Caita Barberán y Marxela Etchechuri.

* Jueves 6 : Útero Bicorne

La obra se organiza a partir de sucesivos relatos que recorren como postas los momentos fundacionales de Eliana, la protagonista, hablándonos con un tono cotidiano y cierto humor, pero no por eso menos profundo, de violencia médica, de las distintas maneras de ser madre y de lo que heredamos a través de ese hilo invisible que nos une con las mujeres de nuestras familias. El texto es un imaginario viaje íntimo e introspectivo de Eliana: una mujer que, a sus 13 años, descubre que ha nacido con Útero Bicorne. Este órgano que, normalmente tiene la forma de una pera, en ella, es como un sombrero de arlequín, como un corazón…Con: Patricia Rojo. Dirige: Brenda Sorbera.

* Viernes 7 : Flores Rojas

La propuesta artística cuenta la historia de dos mujeres claves en los procesos independentistas de la Argentina, pero invisibilizadas por los relatos oficiales: Macacha Güemes y Carmen Puch de Güemes (hermana y esposa de Güemes).

La obra nace tras una investigación sobre estas mujeres y su contexto social. La principal motivación para llevarla a cabo es «repensar la historia desde una perspectiva de género y desde una dimensión más humana y sensible». En Flores Rojas se abordará, desde un lugar incierto, el vínculo de los personajes En escena: Agustina Carrique y Mariana Caballero Said. Dirección: Carolina Godoy y Micaela Franchino

* Sábado 8 : Serafinas

Con: Lourde Flores, Maricel Hernández y Clara Segura. Dirección: Nelson Ansiporovich.

Serafinas presenta las historias de vida de cuatro mujeres profesionales y cuatro huelgas de mujeres. La obra recrea las primeras luchas femeninas en América del Sur, poniendo en escena a mujeres olvidadas o poco narradas por la historia tradicional.

* Domingo 9 : Magdalena

Con Carolina Godoy, dirigida por Victoria Centeno.

“Lo que impulsó la creación de esta obra, fue la inquietud por encontrar otras respuestas en relación al rol de la mujer en la construcción de ciertos paradigmas que determinan nuestra época, entre ellos el paradigma de la religión. La versión del mundo que conocemos, es la versión contada por hombres, en todos los aspectos. Las mujeres no hemos tenido voz en la construcción del mundo. Pero, ¿Dónde estaban las mujeres? Las mujeres hemos estado, hemos sido parte seguramente, pero no teníamos voz. Por lo tanto, lo que nos movilizó fue un gran deseo por ponerles voz a las mujeres que conforman nuestra historia y que fueron silenciadas” sintetizaron sus c readoras a Cba24n.com.ar en momento de su estreno.

Este ciclo

Es una mirada que se proyecta tanto hacia el pasado como hacia el futuro asentando en este presente; uniendo generaciones de mujeres en un mismo escenario: el de la historia, la resistencia y la creación.

Es un homenaje a aquellas que fueron parte fundamental de la historia, pero que aún hoy esperan ser reconocidas.

Las entradas están disponibles en Autoentrada.com y boletería del teatro.