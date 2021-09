"Inspiración y Canción" es un ciclo conducido por Emiliano Grau que propone conocer la intimidad de las composiciones de diversos músicos de Latinoamérica e indagar dónde se encuentran sus inspiraciones e influencias más importantes.

Desde Instagram Live, Grau conversó con tres artistas latinoamericanos que también cantaron en vivo. "resulta muy interesante acercarse al artista desde otro lugar y desnudar las canciones por medio de sus historias, para revelar los sentidos y sentimientos que las visten", afirmó.

Y agregó: "no solamente se cubren de acordes, poesías y voces, sino también de una necesidad imperiosa de transmitir algo relevante para que luego se resignifiquen y tomen vuelo propio".

Los artistas invitados son:

Carolina Merlo, voz líder de la banda cordobesa Fly Fly Caroline, analizó sus inspiraciones e influencias más importantes de su carrera musical en el ciclo "Inspiración y Canción".

La artista sostuvo: "Hay que darle tiempo a las ideas, ya que hay niveles en la mente. Siento que si uno le da el tiempo podés ir atravesando lugares y de repente podés conectarte más rápidamente con algo más inconsciente, y ahí es cuando siento que te sale la frase".

Tomás Ferrero (frontman de Rayos Láser) también se animó a develar qué le sirve más a la hora de buscar una cita con la inspiración para construir obras: "Tengo el teclado puesto, el controlador midi puesto todo el tiempo. En vez de ver algo en la tele, me pongo a jugar y a probar cosas y encuentro loops que me gustan o me pasa de estar escuchando, con Spotify prendido todo el tiempo y de repente encuentro algo que me encanta y digo, bueno, vamos a tratar de hacer algo por acá.

La artista uruguaya Melaní Luraschi afirmó: "me inspira muchísimo el mar, la naturaleza me inspira un montón pero también me inspiran las personas. He escrito muchas cosas que de repente han sido para personas. Le he escrito mucho a amigos".