La película "Joker" se estrenó en 2019 y tuvo un éxito espectacular con el protagónico de Joaquin Phoenix. Todos adoramos la interpretación de ese ser solitario y demente. Cómo no hacer una secuela? Por supuesto que sí, y ya hay avances en las negociaciones para su realización. Está entre los proyectos futuros de Warner Bros, y claro está que Joaquin Phoenix es el favorito para continuar en la piel de Arthur Fleck.



Según informó The Hollywood Reporter y reportó la agencia española Europa Press, fuentes del estudio señalaron que “todavía se está negociando, pero se están escribiendo los guiones y Joaquin está muy comprometido con eso”.



Además, adelantaron: “Planean hacer dos secuelas en los próximos cuatro años, con un compromiso a largo plazo con Joaquin y su director, Todd Phillips, y el productor Bradley Cooper. Se trata de lograr que Joaquin acepte los términos y el mayor sueldo de su carrera de lejos”, destacó un informante.



El pasado mes de septiembre el matutino sensacionalista británico Daily Mirror aseguró que Warner había ofrecido 50 millones de dólares a Phoenix por volver a dar vida a Arthur no solo en una secuela, sino también en una posible tercera entrega.



"Joker" recaudó más de 1.000 millones en la taquilla mundial. Además obtuvo el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el premio del Sindicato de Actores a Phoenix.





