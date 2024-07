Llegó la tan esperada secuela, dirigida por el aclamado Todd Phillips, y que promete llevarnos de vuelta al oscuro y fascinante universo de Arthur Fleck, interpretado nuevamente por el ganador del Oscar, Joaquin Phoenix.



Pero eso no es todo, esta vez se une al elenco la multifacética y talentosa Lady Gaga, añadiendo un nuevo nivel de emoción a la película.



"Joker 2: Folie À Deux" es la continuación de la exitosa película de 2019 que no solo ganó el premio de la Academia, sino que también recaudó más de un mil millones en taquilla, convirtiéndose en la película clasificada R más taquillera de todos los tiempos. En esta nueva entrega, encontramos a Arthur Fleck institucionalizado en Arkham, esperando el juicio por sus crímenes como el infame Guasón. Mientras lucha con su doble identidad, Arthur no solo tropieza con el verdadero amor, sino que también encuentra la música que siempre ha estado dentro de él, lo que promete añadir una dimensión emocional y artística a su ya compleja personalidad.



Además de Phoenix y Gaga, el elenco cuenta con la participación de grandes estrellas como los nominados al Oscar Brendan Gleeson y Catherine Keener, junto a Zazie Beetz, quien retoma su papel de la primera película. La dirección de Phillips, respaldada por un guion coescrito con Scott Silver, garantiza una narrativa cautivadora y profunda, fiel a los oscuros y complejos personajes de DC.

Detrás de cámaras, Phillips ha reunido a su equipo de colaboradores de confianza, incluyendo al director de fotografía nominado al Oscar Lawrence Sher, el diseñador de producción Mark Friedberg, el editor nominado al Oscar Jeff Groth y la compositora Hildur Guðnadóttir, quien ganó el Oscar por su trabajo en la primera película. Además, Lady Gaga se ha desempeñado como consultora musical, añadiendo su toque único a la banda sonora de la película.

La espera no será larga, ya que "Joker 2: Folie À Deux" se estrenará mundialmente por Warner Bros. Pictures y llegará a los cines de Latinoamérica el 3 de octubre de 2024. Prepárense para sumergirse nuevamente en la mente de uno de los personajes más complejos y fascinantes del universo de DC, en una película que promete ser tan impactante y revolucionaria como su predecesora.

(Fuente ambito.com)