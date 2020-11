Gerardo Schiavon es el Director de la Sinfónica de niñas y niños de la Escuela Primaria Estatal Gastón Vergonjeanne, de la ciudad de Villa Allende.

El proyecto depende del Ministerio de Educación y forma parte del programa de coros y orquestas de la provincia.

Este año fue particular porque como para todo el sistema educativo tuvieron que plantearse cómo continuar con el plan de aprendizaje, entonces se les ocurrió tomar el desafío de realizar videos a distancia.

Santiago Martínez, uno de los profesores, llevó adelante la tarea de la edición y con mucho trabajo y voluntad por parte de todos, por el mes de mayo lograron grabar "Fortuna, fama y poder," de Peteco Carabajal.

Luego de tremendo resultado, se animaron a un segundo intento y consiguieron hacer " La estrella azul", del mismo autor, superando todas las expectativas.

Por intermedio del profesor Víctor Reanodou se contactan con el Chango Spasiuk para grabar su polca "La alegría que te hace llorar "

Sin duda, dice el director: " Por los arreglos musicales y la calidad y calidez del invitado este es el mejor logro " y lo muestra con justificado orgullo...

Vean qué maravilla...verdaderamente es "La alegría que hace llorar "

La alegría que hace llorar- Chango Spasiuk y Orquesta de niños y niñas Vergonjeanne

Sobre la orquesta y el método de enseñanza detalla el director:

"Cerca de 200 niños estudian con nosotros y aproximadamente 40 forman parte de la orquesta a la que ingresan en tercer grado y pueden continuar en ella una vez que terminan el primario"

Siete profesores llevan adelante la dinámica de la educación estimulando el desarrollo de la audición, luego el ensamble con la orquesta y posteriormente la lectura.

"Apuntamos al mejor nivel de aprendizaje sin desatender el estado anímico de los niños para que no se aburran, no se estresen y no abandonen"

Cuando me preguntan qué les dejamos a los niños, continúa diciendo el director, respondo que mucho entusiasmo y horas de música en ensayos, presentaciones, y logros de los que participan todas las familias.

El proyecto es vocacional, no obligatorio. Y si bien contamos con un set de instrumentos para iniciar, luego fuimos comprando otros con donaciones de artistas y con el gran esfuerzo de los padres que tratan de que sus hijas e hijos cuenten con los propios".

Esta es la versión de la orquesta de "La estrella azul", de Peteco Carabajal

La estrella azul - Orquesta de Niños y Niñas Padre Gastón Vergonjeanne

Y este es el primer video, conseguido por el mes de mayo, cuando tomaron el desafío de seguir trabajando y aprendiendo en tiempo de pandemia...Interpretan de Peteco Carabajal: "Fortuna, fama y poder", una hermosa chacarera...

Orquesta Padre Gastón Vergonjeanne (Fortuna fama y poder)

Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube: Ascochinga_Banda