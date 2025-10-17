Javier La Pepa Brizuela, exlíder de La Barra, tiene todo listo para lanzar su carrera como solista, con un gran show el 6 de diciembre en Plaza de la Música, con entradas que ya están agotadas.



A sus 55 años y tras el histórico cierre de la banda, el cantante aseguró que tiene "muchas cosas que decir" y está "muy motivado" con esta nueva etapa.

En una entrevista exclusiva con Ahora Noticias, segunda edición, Brizuela habló sobre el final de La Barra, su motivación personal y los detalles de su nueva banda y repertorio.

El jueves pasado, el músico lanzó un nuevo videoclip junto a Dale Q´Va.

Mirá el videoclip de La Pepa Brizuela y Dale Q´Va, con la canción “Mirame De Frente”:

El final de La Barra: "No hubo peleas"

Consultado sobre la disolución de la banda, que cumplió 31 años de éxitos, La Pepa desmintió cualquier rumor de conflicto: "Peleas no hubo, problemas no hubo, no había nada que contar". Explicó que la decisión de cerrar el telón fue un acuerdo, impulsado principalmente por Carlos, quien deseaba "priorizar otras cosas" como la amistad, la salud y la familia. "Tocamos techo, no hay mucho para dar, nos vamos de la mejor manera. Creo que hasta la despedida fue histórica", afirmó.

“Mi vida es el escenario”, un renacer necesario

A sus 55 años, Brizuela encara este desafío con una energía renovada. La idea surgió tras un parate obligado de casi dos meses: "Un día desperté y dije, no, tengo que hacer algo. Mi vida es el escenario, mi casa es el escenario".



El artista está rodeado de su "mesa chica", que incluye a su familia (Gabriela, Alejo y Lautaro) y a sus amigos íntimos. En cuanto a su banda, está compuesta por tres ex músicos de La Barra, el acordeonista y tecladista que lo acompañó hasta el final, y "pibes de otra banda" que se sumaron a la aventura.

Show, repertorio y debut del 6 de diciembre

La Pepa adelantó que su show como solista será "totalmente distinto, totalmente nuevo", con una gran apuesta en la puesta en escena, luces y pantallas.



Habrá temas nuevos: presentará cuatro canciones inéditas, incluyendo el sencillo grabado con Neno, de quien destacó su sinceridad y parecido en el estilo.



El repertorio será en su mayoría barravalero, ya que "la barra fue mía, es mía y seguirá siendo mía… junto a Carlos y Adrián".

Además, en la entrevista con Canal 10, adelantó la canción de apertura del show: "No quiero que te vayas", un tema que el cantante considera "muy significativo".

Finalmente, La Pepa expresó un "gracias infinito, enorme" a sus seguidores por el apoyo incondicional, incluso en su nueva etapa solista, asegurando que su responsabilidad ahora es "darle alegría a la gente en estos momentos tan complejos".