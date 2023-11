“La mujer que no está” es la última novela de María de los Ángeles Fornero, publicada por Alción. Se trata de una de las ficciones más comprometidas de autores cordobeses.



La autora toma un caso de mucha resonancia en Córdoba: la desaparición de Mariela Bessonart en la ciudad de Villa María, en 2005 y a partir de allí, se va desarrollando una trama cargada de relaciones políticas y de intereses poderosos en el seno de la vida social.



“Es una novela corta. Son algo más de 140 páginas en las que cohabitan dos narradores: uno omnipresente, en tercera persona que sigue el curso de la búsqueda de la mujer desaparecida: lo que hacen sus amigas, su hermana, las investigaciones policiales que se desprenden y, por otro lado, un narrador/a en primera persona que toma la voz de María Eugenia Lubaki, la mujer que no está. Es una voz que se eleva desde los tiempos, junto a otras voces también desterradas, que cuentan el cómo, el modo de la ausencia (femicidio sin cuerpo del delito) y hace que el lector se mantenga en vilo hasta el final”, se detalla en el comunicado de difusión.



“Es una novela dinámica, contada en fragmentos, en la que el papel del lector es muy importante ya que debe rearmar lo sucedido a partir de una serie de indicios y, en ese transcurso, desocultar los intereses de mafias y corrupciones que hay detrás”.



“Vuelve a nuestra cabeza algunos conceptos Rita Segato sobre que, detrás de todo femicidio o abuso machista, lo que hay es una definición de que el sistema de producción tiene al mejor aliado en el sistema patriarcal que subordina a las mujeres. Y no mide para eso, hasta donde debe llegar”, agrega la difusión.